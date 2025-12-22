México suma más de 5 mil casos de sarampión; autoridades llaman a vacunarse
La Secretaría de Salud informó que en México van 5 mil 860 casos confirmados de sarampión, por lo que las autoridades han hecho un llamado a vacunarse.
Algunos de los síntomas del sarampión son:
- Fiebre alta
- Tos
- Rinorrea
- Ojos llorosos y enrojecidos
- Erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo
- Pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas
Además, puede haber complicaciones como:
- Ceguera
- Encefalitis (una infección que causa edema cerebral y que puede provocar daños en el cerebro)
- Diarrea intensa
- Deshidratación
- Infecciones del oído
- Problemas respiratorios graves, como neumonía
Estas son más frecuentes en los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 30 años.