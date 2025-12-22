México suma más de 5 mil casos de sarampión; autoridades llaman a vacunarse

Algunos de los síntomas del sarampión son:

Fiebre alta

Tos

Rinorrea

Ojos llorosos y enrojecidos

Erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo

Pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas

Además, puede haber complicaciones como:

Ceguera

Encefalitis (una infección que causa edema cerebral y que puede provocar daños en el cerebro)

Diarrea intensa

Deshidratación

Infecciones del oído

Problemas respiratorios graves, como neumonía

Estas son más frecuentes en los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 30 años.

