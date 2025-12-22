inklusion.png Sitio accesible
México suma más de 5 mil casos de sarampión; autoridades llaman a vacunarse

La Secretaría de Salud informó que en México van 5 mil 860 casos confirmados de sarampión, por lo que las autoridades han hecho un llamado a vacunarse.

Salud

Por:  Itandehui Cervantes

Algunos de los síntomas del sarampión son:

  • Fiebre alta
  • Tos
  • Rinorrea
  • Ojos llorosos y enrojecidos
  • Erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo
  • Pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas

Además, puede haber complicaciones como:

  • Ceguera
  • Encefalitis (una infección que causa edema cerebral y que puede provocar daños en el cerebro)
  • Diarrea intensa
  • Deshidratación
  • Infecciones del oído
  • Problemas respiratorios graves, como neumonía

Estas son más frecuentes en los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 30 años.

