Qué estados de EUA tienen sus propios Créditos Tributarios por Hijos

El Crédito tributario por hijos (CTC, por sus siglas en inglés), el Crédito tributario adicional por hijos (ACTC, por sus siglas en inglés) y el Crédito por otros dependientes (ODC, por sus siglas en inglés) permiten que las familias reduzcan su obligación tributaria por cada hijo calificado.

Según el Servicio de Impuestos Internos ( IRS , por sus siglas en inglés), un hijo calificado debe tener un número de Seguro Social válido, ser menor de 17 años al final del año tributario y ser declarado como dependiente. Para 2025 el crédito era de hasta $ 2,200 dólares por hijo, con parte de ese monto (mediante el Additional Child Tax Credit, ACTC) que puede ser reembolsable si la obligación tributaria se reduce a cero.

Si usted califica, estos créditos pueden reducir la cantidad de impuestos federales sobre los ingresos que usted adeuda. Podría reclamar estos créditos incluso si normalmente no presenta una declaración de impuestos.

¿Qué significa cada crédito?

Crédito tributario por hijos (CTC): es un crédito no reembolsable que permite a las personas con un hijo calificado reducir su obligación tributaria.



Si el CTC reduce su obligación tributaria a cero y aún tiene crédito remanente, podría ser elegible para el ACTC. Este crédito reembolsable puede proporcionarle un reembolso incluso si no adeuda impuestos.

Además del crédito federal para familias con hijos, varios estados de Estados Unidos han establecido sus propios créditos tributarios estatales dirigidos a hogares con menores dependientes. El objetivo es complementar la ayuda federal y ofrecer un alivio adicional a las familias.

Pero los estados pueden añadir sus propios beneficios, ajustados a sus realidades fiscales, económicas o sociales.

Estados con créditos estatales por hijos

Según bases recientes recopiladas por organizaciones de política fiscal, actualmente 15 estados estadounidenses (y el Distrito de Columbia) ofrecen algún tipo de crédito estatal por hijos.

Algunos ejemplos concretos:

California — A través del programa Crédito tributario por hijos pequeños (YCTC, por sus siglas en inglés), familias con hijos pequeños pueden recibir hasta $1,117 dólares por hijo elegible para el año fiscal 2024. Este beneficio está destinado a familias con ciertos ingresos y usualmente requiere simultaneidad con un crédito estatal por ingreso trabajado (CalEITC).

Colorado — Su crédito estatal puede cubrir entre el 10 % y el 60 % del crédito federal, dependiendo del ingreso familiar. El beneficio es reembolsable, y hogares con menores ingresos obtienen la proporción más alta. Además, aplica aun cuando no tengan un número de Seguro Social para el hijo.

Maine — Otorga un crédito estatal fijo de $300 dólares por cada hijo elegible bajo su programa estatal. Este crédito es reembolsable, lo que permite que familias con ingresos bajos o nulos puedan recibirlo íntegramente.

Maryland — Ofrece hasta $500 dólares por hijo, aunque con condiciones restrictivas respecto al ingreso del hogar. En general se dirige a familias con ingresos bajos.

Massachusetts — A través de su Massachusetts Child and Family Tax Credit, por cada dependiente elegible puede adjudicarse un crédito reembolsable, que para 2024 es de $440 dólares por dependiente.

Otras jurisdicciones que han implementado créditos estatales por hijos son: Montana, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York, Oklahoma, Oregon, Utah y Vermont.

Variaciones según el estado

Las diferencias entre estados pueden ser amplias, con variaciones en:

Monto del crédito: desde montos modestos hasta porcentajes del crédito federal, o cantidades fijas por hijo.

Condiciones de elegibilidad: edad del menor, nivel de ingreso del hogar, y en algunos casos, requisitos adicionales como estar también elegible para otro crédito estatal.

Refundabilidad: algunos créditos son “reembolsables”, lo que significa que si el crédito excede la obligación impositiva estatal, la familia recibe la diferencia como reembolso. Otros son “no reembolsables”, lo que limita el beneficio al monto del impuesto estatal que se debe.