Revelan el perfil del presunto atacante que abrió fuego en la Universidad de Kentucky de EUA

En Estados Unidos, un hombre de Indiana fue identificado como el presunto atacante de un tiroteo ocurrido en el campus de la Universidad Estatal de Kentucky, informó Fox News . El hecho dejó como saldo un estudiante muerto y otro en estado crítico, tras un violento incidente registrado dentro de una residencia universitaria.

De acuerdo con la policía de Frankfort, el sospechoso fue identificado como Jacob Lee Bard , de 48 años, residente de Evansville, Indiana, quien enfrenta cargos por asesinato y agresión en primer grado . Las autoridades aclararon que el detenido no estaba inscrito en la universidad, lo que refuerza la hipótesis de un ataque externo.

El tiroteo ocurrió dentro de la residencia Whitney M. Young Jr., donde agentes universitarios lograron detener al presunto agresor antes de que llegaran refuerzos de la policía local. Hasta el momento, no se ha informado sobre un posible motivo del ataque.

Testigos relataron cómo comenzó el tiroteo

El ataque se registró alrededor de las 3:10 de la tarde, cuando se recibió un reporte de disparos dentro de la residencia Whitney M. Young Jr. en el campus de la Universidad Estatal de Kentucky. Estudiantes alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones dentro del complejo habitacional.

Elementos de la policía universitaria fueron los primeros en llegar y lograron detener al sospechoso en cuestión de minutos, antes de que el agresor pudiera abandonar la zona. Posteriormente arribaron refuerzos de la policía de Frankfort para asegurar el perímetro.

Las autoridades confirmaron que dos estudiantes resultaron heridos por arma de fuego. Uno de ellos murió más tarde en el hospital, mientras que el segundo permanece en estado crítico bajo atención médica especializada.

Suspensión de clases y medidas tras el ataque armado

Tras el tiroteo, la universidad anunció la cancelación inmediata de clases, exámenes finales y todas las actividades académicas por el resto de la semana, como medida preventiva para proteger a la comunidad estudiantil.

La institución también informó que los alumnos tienen la opción de regresar a sus hogares de manera voluntaria, mientras se desarrollan las investigaciones y se refuerza la seguridad en el campus.

Además, se activaron servicios de apoyo psicológico y acompañamiento emocional para estudiantes, docentes y familias afectadas por el ataque ocurrido en EUA, en medio del impacto generado por este hecho de violencia.