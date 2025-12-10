¡Atención! Plantean que turistas revelen cinco años de historial en redes sociales para entrar a EUA

La administración de Donald Trump en Estados Unidos podría implementar que turistas extranjeros revelen al menos cinco años de historial en redes sociales antes de ingresar al país, según una propuesta presentada el martes por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) , informó NBC News .

El aviso indica textualmente: "Para cumplir con la Orden Ejecutiva 14161 de enero de 2025 (Protección de los Estados Unidos contra terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública), CBP está agregando las redes sociales como un elemento de datos obligatorio para una solicitud ESTA. Este elemento de datos requerirá que los solicitantes de ESTA proporcionen sus redes sociales de los últimos cinco años".

¿A quiénes afectaría esta medida?

El cambio afectaría a los visitantes elegibles para el programa de exención de visa, que permite a ciudadanos de 42 países viajar a Estados Unidos por hasta 90 días sin necesidad de visa, siempre que primero obtengan una autorización electrónica de viaje (ESTA).

Sin embargo, aún se desconoce si el requisito de revelar el historial de redes sociales y otros datos personales será ampliado a viajeros que utilizan visas tradicionales o a otros tipos de visitantes internacionales.

Según el aviso, CBP planea exigir a los solicitantes direcciones de correo electrónico de los últimos 10 años, así como nombres, fechas de nacimiento, lugares de residencia y de nacimiento de padres, cónyuges, hermanos e hijos.

Cómo funcionará la autorización electrónica bajo la nueva medida

Bajo la nueva propuesta, el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) incluirá elementos mucho más detallados que los actuales, buscando brindar a las autoridades un panorama más completo sobre los visitantes.

El sistema también podría incluir verificación cruzada de perfiles en redes sociales, así como análisis de consistencia de los datos familiares y de contacto, lo que representa un cambio significativo en la manera en que se evalúan las solicitudes bajo el programa de exención de visa.

La medida también refleja una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para fortalecer la seguridad nacional y prevenir amenazas, integrando herramientas digitales en la evaluación de viajeros internacionales, en línea con otras políticas recientes sobre revisiones en redes sociales de solicitantes de visas H-1B, estudiantes y académicos.