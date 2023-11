Así fue la experiencia de Elizabeth Debicki como la princesa Diana en la nueva temporada de The Crown

Elizabeth Debicki, la actriz que interpreta a la princesa Diana en la nueva temporada de The Crown en Netflix, contó cómo fue su experiencia durante las grabaciones y las similitudes que experimentó respecto a la “invasiva” atención de los paparazzis falsos con la realidad que Lady Di vivió frente a la prensa.

La actriz protagonizó la sexta y última temporada de esta serie que se basa en la vida y obra de la familia real británica, además de retratar las últimas semanas de vida de la princesa Diana, quien habría fallecido en un fatídico accidente . Durante el auge de su trayectoria como miembro de la realeza, la entonces esposa del ahora rey Carlos III se enfrentó al asedio de la prensa y los paparazzis, lo que inclusive la posicionó como la mujer más fotografiada del mundo y la llevó a la muerte en 1997 después de que intentara escapar de ellos.

Debicki dijo durante una entrevista de Netfix para Variety , que recrear lo acontecido con la princesa Diana “fue difícil”, “pesado”, “maníaco e increíblemente invasivo”. Además, sentía una “especie de presión” al estar rodeada de tantos camarógrafos y paparazzis, tal y como Lady Di.

La estrella añadió que a pesar de que los actores que interpretaron a la prensa eran quienes la perseguían, sentía que no había “ningún lugar al que pudiera ir”, y dijo que estar tan solo “un minuto” en esa situación es “completamente insoportable” para cualquiera.

“Intentar ir de un sitio a otro y tener este enjambre a tu alrededor, te sientes muy atrapado. Es una experiencia realmente desagradable. Es realmente horrendo tener a tanta gente gritándote y queriendo algo. Así que dejamos que sucediera, porque nos parece una parte muy importante de la historia que contar”. -Dijo Debicki

Durante las grabaciones de la última temporada de The Crown, el reparto no sólo lidió con la recreación de la muerte de la princesa Diana, sino con el fallecimiento real de la reina Isabel II en septiembre de 2022.

La misma Imelda Staunton, que interpreta a Isabel durante la quinta y la sexta temporada (al relevar a Claire Foy y Olivia Colman), dijo que fue “bastante difícil” rodar la serie después del funeral. Aunque la producción continuó con “tanta dignidad y gracia, como siempre se ha hecho en The Crown”, había un aura muy diferente el mundo, en Inglaterra y aún más en el set. “No podíamos hacer nada diferente; tenía que continuar, pero todos estábamos un poco tristes”, dijo.

Dominic West, quien interpreta al hijo y heredero de Isabel, el príncipe Carlos, dijo que sintió menos la necesidad de sentir que debían quedarle los zapatos de la realeza para poder interpretar a sus personajes.

“La temporada pasada estaba preocupado por todo y enviaba mensajes de texto a Peter Morgan (biografo extraoficial de la reina Isabel y creador de The Crown) a las cinco de la mañana, pero esta temporada todo estaba mucho más asentado”, dijo West. “Es un alivio que ya esté ahí fuera y que no haya aprensión al respecto y, en cierto modo, hemos recibido algunas críticas malas o indiferentes y eso ayuda. Me libera de la presión y esta vez me he sentido mucho más relajado y he disfrutado mucho”.

