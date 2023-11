¿Quién es Samantha, la media hermana de Meghan Markle?

Samantha Markle es una de las figuras más polémicas y controvertidas del entorno de la familia real británica. Se trata de la hermana mayor por parte de padre de Meghan Markle , la duquesa de Sussex y esposa del príncipe Harry de Inglaterra. Desde que Meghan entró en la vida pública, Samantha a utilizado la crítica y la vía legal para generar una gran tensión entre ambas.

Samantha nació como Yvonne Marie Markle, pero cambió su nombre por el de Samantha Grant cuando se casó con su primer marido, Scott Rasmussen, con quien tuvo dos hijos. Más tarde se divorció y se casó con Mark Phillips, de quien también se separó.

Samantha es actriz, escritora, modelo y asesora de salud mental. También ha escrito un libro sobre su hermana Meghan, titulado The Diary of Princess Pushy’s Sister, en el que cuenta su relación desde la infancia hasta el presente, y en el que critica duramente a la duquesa por alejarse de su familia y buscar un beneficio económico.

La hermana de la duquesa padece esclerosis múltiple desde 2008 y usa una silla de ruedas para desplazarse. Ha tenido varios enfrentamientos con su hermana Meghan y con la familia real británica, a quienes ha acusado de mentir, manipular y discriminar. Ha denunciado a Meghan por decir que creció como hija única y ha pedido que le devuelva el título nobiliario. También ha afirmado que Meghan no tiene derecho a usar el apellido Markle y que no es una verdadera princesa.

Actualmente en Florida, Estados Unidos, con su pareja Michael Markle, sobrino de Thomas Markle Sr., el padre de Meghan y Samantha.

La demanda de Samantha contra su media hermana Meghan Markle

La mujer de 58 años demandó a su media hermana Meghan Markle en marzo de 2022 por daños y perjuicios, según un informe de la BBC . Samantha señaló a su familiar por algunas declaraciones realizadas en el libro Finding Freedom, escrito por Omid Scobie y Carolyn Durand en agosto de 2021, por un capítulo titulado Un problema como Samantha. Además, por decirle a Oprah en su icónica entrevista junto al príncipe Harry que “creció como hija única”.

Samantha afirmó en la demanda (donde pidió 75 mil dólares por daños) que ella y Meghan “fueron cercanas durante la infancia”, pero se alejaron después de que Meghan comenzara a salir con el príncipe Harry , con quien se casó en mayo de 2018.

Posteriormente, la jueza federal de distrito Charlene Edwards Honeywell determinó que Meghan “no podría ser considerada responsable de las declaraciones en un libro que no publicó” y de decirle a Oprah que no creció junto a ella.

