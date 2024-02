Usher realizará un tributo especial en el medio tiempo del Super Bowl LVIII

Usher reveló algunos detalles sobre su próxima actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVIII, el evento deportivo de la NFL más importante del año. La estrella pop destacó su intención de dar protagonismo a la música R&B y rendir homenaje a los artistas negros que marcaron el camino en la industria musical.

Durante una entrevista reciente con Good Morning America, el icónico cantante de There Goes My Baby compartió su emoción y lo que significa para él esta oportunidad única. “Fue un subidón de adrenalina”, admitió Usher al recordar el momento en que se enteró de que sería el artista seleccionado para el evento deportivo más importante del año. Pero más allá del entusiasmo inicial, Usher reflexionó profundamente sobre el significado de su actuación, especialmente en lo que respecta a la representación y el legado cultural.

“Pienso en lo que nuestro país ha representado en cierto modo para los artistas negros”, dijo Usher, evocando la lucha y la resiliencia de aquellos que le precedieron. El cantante de 45 años describió las duras realidades a las que se enfrentaron estos artistas, quienes a menudo tenían que entrar a los lugares de actuación a escondidas y temían por sus vidas mientras viajaban de un estado a otro para presentarse. “Así que con ésta entro por la puerta grande”, declaró Usher, mientras subrayó la importancia de su actuación en la Super Bowl como un momento de orgullo y reconocimiento.

Con una carrera que abarca décadas de grandes éxitos, Usher también hizo hincapié en la gratitud hacia aquellos que lo han apoyado a lo largo de los años. Reconociendo que su éxito no ha sido un viaje solitario, el artista señaló, “No empecé donde estoy ahora, y no llegué allí solo”. Su actuación será un tributo no solo a su trayectoria sino también a sus fans, seres queridos y todos aquellos que han contribuido a su carrera de alguna manera.

El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LVIII, que se celebrará el 11 de febrero en Las Vegas, enfrentando a los Kansas City Chiefs contra los San Francisco 49ers, promete ser una plataforma poderosa para Usher. A través de su música y presencia en el escenario, Usher se propone celebrar la rica herencia del R&B y honrar a los artistas negros, asegurando que sus contribuciones sean reconocidas y celebradas en uno de los escenarios más grandes y vistos del mundo.

La actuación de Usher será un hito en su carrera, al igual que la de muchos otros artistas como Shakira, Jennifer Lopez, Beyoncé, Katy Perry, Lady Gaga, Justin Timberlake, The Weeknd, entre muchas otras leyendas de la música.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2023, que fue protagonizado por Rihanna alcanzó 118.7 millones de espectadores, lo que superó a la actuación de Katy Perry en 2025, que era hasta ese entonces el show más visto en la historia del campeonato de la NFL.

