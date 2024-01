Sex and The City, la famosa serie de televisión y comedia dramática que llegará a Netflix

Carrie Bradshaw y sus amigas llegarán a Netflix más pronto de lo esperado. La famosa serie de televisión y comedia dramática Sex and the City llega la plataforma de streaming tras el anuncio sobre la adquisición de los derechos de las seis temporadas de la exitosa serie de HBO.

Sex and the City es una comedia dramática que narra la vida de cuatro mujeres solteras en Nueva York, que buscan el amor, el éxito y la felicidad. La protagonista es Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), una columnista que escribe sobre sus experiencias personales y las de sus amigas, Samantha Jones (Kim Cattrall), una publicista sin pelos en la lengua que disfruta de su sexualidad sin complejos; Charlotte York (Kristin Davis), una galerista conservadora que sueña con el matrimonio perfecto; y Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), una abogada inteligente y sarcástica que intenta equilibrar su carrera y su vida familiar.

La serie se basa en el libro homónimo de Candace Bushnell, publicado en 1996, que recopila sus columnas sobre las relaciones amorosas en la Gran Manzana. La adaptación televisiva fue creada por Darren Star, conocido por otras series como Melrose Place o Beverly Hills 90210. Sex and the City se estrenó en HBO en 1998 y se emitió hasta 2004, con un total de 94 episodios.

Sex and the City ¿Qué veremos en Netflix?

Netflix anunció que ofrecerá las seis temporadas completas de Sex and the City, según el New York Times . Sin embargo, el acuerdo entre Netflix y Warner Bros. Discovery no incluye las dos películas derivadas de la serie, que son Sex and the City: The Movie (2008) y Sex and the City 2 (2010), que continuaron la historia de las cuatro amigas en la gran pantalla. Tampoco incluye el reciente spin-off And Just Like That, que se estrenó en diciembre de 2021 y que muestra la vida de Carrie, Charlotte y Miranda en la actualidad, sin la presencia de Samantha. Estos contenidos solo están disponibles en Max, el servicio de streaming de Warner Bros. Discovery, que también alberga todo el catálogo de HBO.

No es la primera vez que Netflix adquiere los derechos de algunas series clásicas de HBO, como Insecure, Band of Brothers, The Pacific, Six Feet Under o Ballers. Estas series también se pueden ver en Max, pero Netflix las ofrece como un atractivo extra para sus usuarios. Asimismo, Netflix tiene los derechos de True Blood fuera de Estados Unidos, donde se puede ver tanto en Max como en Hulu.

Sex and the City podría llegar a Netflix para abril de 2024.

