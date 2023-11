Sofía Coppola quería que Lana del Rey musicalizara su nueva película ‘Priscilla’

Sofía Coppola reveló que Lana Del Rey estuvo a punto de formar parte de la banda sonora de su nueva producción cinematográfica, Priscilla.

En una reciente entrevista con E! News, la cineasta dijo que esperaba poder trabar con la cantante y que pudiera realizar una canción para la película biográfica de Priscilla Presley, “pero no funcionó con el calendario”, dijo.

Coppola compartió que se enteró de la correlación entre Lana del Rey y el Rey del Rock and Roll durante el rodaje de Priscilla. Dijo: “Estoy aprendiendo que la gente realmente conecta a Lana Del Rey y Priscilla y no me di cuenta de eso, pero recibí muchas peticiones tipo, '¿Cómo va a ser parte de la película?”.

A lo largo de su carrera, Lana del Rey ha demostrado su fanatismo por Elvis Presley, inclusive al encarnar el propio estilo de Priscilla Presley con una gran melena y un delineado de gato, muy popular durante los años sesenta.

La cantautora de Young and Beautiful también hizo referencia a la leyenda de la música en algunas de sus letras, incluida en la línea “Elvis is my daddy” de su canción Body Electric. Lana del Rey ya había colaborado con una canción en un documental de Elvis dirigido por Eugene Jareck titulado The King, que se estrenó en 2017.

Coppola dijo que envió una invitación a la cantante nominada al Grammy para asistir al estreno de Priscilla, sin embargo, no pudo asistir.

La película, que está basada en el libro de memorias de Priscilla, Elvis y yo, sigue la historia de amor entre Elvis y su entonces esposa, contada desde su propia perspectiva. El metraje hace un recorrido desde que la vez que se conocieron en 1959 hasta el día de su matrimonio. La cinta no incluyó temas del rey del rock n’ roll debido a una fallida propuestas por parte de Coppola para conseguir los derechos de su música.

La directora aseguró que a los dueños de todo el patrimonio de Elvis no les parece saber de otros “proyectos que no han creado”. Sin embargo, estas limitaciones les permitieron explotar su creatividad.

Priscilla, protagonizada por Cailee Spaeny y Jacob Elordi, ya se encuentra en cines.

