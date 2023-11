Así luce la nieta de Elvis Presley a sus 33 años

La familia Presley ha sido sinónimo de talento y fama a lo largo de las generaciones, y Riley Keough no es la excepción. Como nieta del legendario Elvis Presley e hija de Lisa Marie Presley y el músico Danny Keough, Riley comenzó a forjar su propio camino en el mundo del espectáculo.

Desde temprana edad, Riley estuvo rodeada por la música y el arte, heredando no solo el apellido de su abuelo sino también su propia voluntad. Sin embargo, fue en la actuación donde encontró su verdadera vocación.

La vida de Riley no solo se centra en su carrera; también es hermana mayor de las gemelas Harper y Finley, fruto del matrimonio entre su madre y Michael Lockwood. La tragedia también tocó a esta familia con el fallecimiento de su hermano Benjamin Storm Keough en 2020. A los 14 años, debutó como modelo en la portada de la revista Vogue junto a su madre y su abuela , y desde entonces trabajó para varias marcas de moda.

Su debut como actriz fue en 2010, con un papel secundario en la película The Runaways, sobre la banda de rock femenina del mismo nombre. Al año siguiente, protagonizó los filmes The Good Doctor y Jack & Diane, demostrando su interés por los personajes complejos y oscuros. En 2012, colaboró por primera vez con el director Steven Soderbergh en Magic Mike, una comedia dramática sobre el mundo de los strippers masculinos. Ese mismo año, participó en Yellow, Kiss of the Damned y el cortometraje Madame Le Chat.

No fue hasta 2015 que Riley Keough alcanzó la fama internacional con su papel de Capable en Mad Max: Fury Road, una película de acción y ciencia ficción que fue un éxito de taquilla y crítica, y que ganó seis premios Óscar. Ese mismo año, protagonizó Dixieland, un drama sobre dos jóvenes enamorados en el sur de Estados Unidos. Además de otros proyectos como Lovesong, un drama romántico sobre la relación entre dos amigas; American Honey, una road movie sobre un grupo de jóvenes que viajan por el país vendiendo revistas; y The Girlfriend Experience, una serie de televisión producida por Soderbergh en la que Riley interpreta a Christine Reade, una estudiante de derecho que se convierte en escort de lujo. Por este último papel, Riley fue nominada al Globo de Oro como mejor actriz de miniserie o telefilme.

Además de actuar, Riley Keough también ha incursionado en la dirección y la producción de cine. En 2019, fundó su propia productora, Felix Culpa, junto a las actrices Gina Gammell y Emma Roberts. En 2020, codirigió y produjo el cortometraje War Pony, que se estrenó en el Festival de Cine de Cannes en 2022 y ganó el premio Caméra d’Or a la mejor ópera prima. Riley también ha sido elegida para protagonizar la serie de Amazon Daisy Jones & the Six, basada en la novela homónima sobre una banda ficticia de rock de los años 70.

Estuvo comprometida brevemente con el actor británico Alex Pettyfer, con quien trabajó en Magic Mike. En 2015, se casó con el doble de acción australiano Ben Smith-Petersen, a quien conoció en el rodaje de Mad Max: Fury Road. Su amiga Dakota Johnson fue dama de honor en su boda. En agosto de 2022, Riley y Ben se convirtieron en padres de una niña llamada Tupelo Storm, gestada mediante subrogación.

