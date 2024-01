Esta es la razón por la que Kevin Hart no conduciría los premios Oscar

Kevin Hart , cómico y actor de Hollywood, fue elegido para ser el anfitrión de los Óscar en 2019, pero tuvo que renunciar debido a una fuerte controversia por una serie de comentarios homofóbicos publicados a través de Twitter/X y que le costaron el apoyo de la Academia y los fanáticos.

Tras la polémica, Hart ahora mantiene una postura firme y decide rechazar cualquier posibilidad de volver a presentar los Oscar en el futuro. En una reciente entrevista con Sky News, el actor y humorista explicó sus motivos y criticó el ambiente que se vive en las galas de premios, que considera poco propicio para la comedia.

Según Kevin Hart, las ceremonias como los Oscar o los Globos de Oro ya no son espacios adecuados para los cómicos, porque hay demasiada presión y expectativas sobre lo que se puede o no se puede decir. “Cualquier pequeña esperanza que tuvieras, quiero destruirla ahora mismo. Esas actuaciones no son buenas para los cómicos. No es una oportunidad para los Oscar, ni para los Globos, ni para nada. Ya no son ambientes propicios para la comedia”, afirmó.

El actor también opinó que la mejor opción es que haya varios presentadores que se repartan las diferentes partes de la gala, como ocurrió en 2019, cuando las mismas celebridades se encargaron de conducir la ceremonia. De esta forma, se evita cargar toda la responsabilidad sobre una sola persona y se crea un ambiente más colaborativo y diverso. “Creo que acertaron un año en el que sólo había un grupo de personalidades actuando como anfitriones, y eso está bien. Es algo colaborativo, diferentes personas son responsables del primer acto, del segundo y del tercero”, dijo Hart.

Hart reconoció el mérito de los cómicos que han logrado presentar los Oscar con éxito en el pasado, como Chris Rock, Billy Crystal, Tina Fey, Amy Poehler o Ricky Gervais, pero señaló que ellos tenían una ventaja por ser más cercanos a la industria cinematográfica y tener más relaciones con los asistentes. “Un saludo a los que han descifrado el código y lo han hecho bien desde el principio, ya sabes, los Chris Rocks del mundo, los Billy Crystals del mundo, las chicas que hemos tenido como Tina Fey, Amy Poehler. Ricky Gervais. Hay mucha gente que entiende que si no eres un cómico de la industria, es decir, un cómico que tiene las relaciones de todos, entonces esas salas son muy frías”, comentó Hart.

Finalmente, Kevin Hart lamentó que la comedia se haya vuelto un tema tan delicado y polémico en la actualidad, donde cualquier chiste puede ser malinterpretado o ofensivo para alguien. “No es el concierto de antaño. Hay demasiada presión sobre la idea de cómico y sobre lo que es chiste y lo que no lo es. Así que es duro”, concluyó en la entrevista .

Actualmente, el cómico está promocionando su nueva película ‘Lift', una comedia de acción que se estrenó en Netflix el 12 de enero y que le ha valido buenas críticas por su interpretación.

