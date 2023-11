Conoce el line up oficial del Pal Norte 2024, fecha y cuándo salen los boletos a la venta

La música y los grandes festivales son lo tuyo, por lo que seguramente que ya estás al tanto del Festival Pal Norte y la publicación de su nuevo cartel para la edición 2024. El festival , que se realizará este próximo mes de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey, contará con la presencia de más de 100 artistas de diversos géneros y nacionalidades, que harán vibrar a los miles de asistentes.

El nuevo cartel del Festival Pal Norte 2024

Entre los nombres más destacados del cartel se encuentran Blink.182, Kendrick Lamar, Peso Pluma, Keane, Louis Tomlinson, Thrity Seconds to Mars, Imagine Dragons, Maná, Placebo y Fuerza Regida, que ofrecerán sus mejores éxitos y sus nuevos lanzamientos. Además, el evento contará el regreso estelar de Belanova, una de las bandas más queridas del pop mexicano, que se había separado hace unos años y que ahora vuelve con más fuerza que nunca.

@tecatepalnorte vía IG Este es el line-up del Festival Pal Norte 2024

¿Cuándo salen a la venta los boletos para el Pal Note 2024?

Los boletos para el Festival Pal Norte 2024 comenzaron su venta en el formato ‘tempranero’, que ofrece un precio especial para los más fieles seguidores del evento, previo al anuncio del cartel.

Sin embargo, si no alcanzaste a comprar tu entrada en esta modalidad, no te preocupes, porque aún tienes la oportunidad de conseguir tu boleto en la preventa Citibanamex, que se realizará este 7 de noviembre a las 14:00 horas a través de Ticketmaster. No dejes pasar esta oportunidad y asegura tu lugar en uno de los festivales más importantes de Latinoamérica.

¿Cuándo se realizará el Festival Pal Norte 2024?

El Festival Pal Norte 2024 es una experiencia única e inolvidable para los amantes de la música, que podrán disfrutar de tres días llenos de diversión, arte y cultura. El festival también contará con zonas gastronómicas, áreas verdes, juegos mecánicos y otras actividades que harán de tu visita algo memorable.

El evento se realizará este próximo 29, 30 y 31 de marzo, con la participación de otros artistas como Alemán, Bad Religion, Bomba Estéreo, Chencho Corleone, Kevin Kaarl, The Vaccines, Annita, Danna Paola, Danny Ocean, Latin Mafia, Sum 41, Turnstile, Álvaro Díaz, Enjambre, Kenia Os, Royal Blood, The Warning y muchos más.

No te pierdas la oportunidad de vivir el Pal Norte 2024 y prepárate para bailar, cantar y saltar al ritmo de tus artistas favoritos.

