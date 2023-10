5 artistas LGBT+ que están en tendencia y debes conocer

La representación LGBT+ dentro de la industria musical ha relucido fuertemente en los últimos años y es por eso que aquí te traemos algunos de los nombres que debes tener en tu radar si quieres disfrutar de propuestas musicales innovadoras, diversas y de calidad.

5. La Cruz (Alfonso La Cruz)

Este cantante y compositor venezolano se ha convertido en una de las voces más potentes del reggaetón latino. Con influencias latinas dentro del mismo género, La Cruz ha obtenido un gran recibimiento como uno de los artistas revelación dentro de la industria. Si bien no es el primer cantante abiertamente homosexual que no utiliza referencias neutras en sus canciones, es el representante cisgénero más relevante del momento.

4. Villano Antillano

Esta rapera puertorriqueña es una de las exponentes más relevantes del trap feminista y queer en Latinoamérica. Con letras que denuncian el machismo, la homofobia, el racismo y la violencia, Villano Antillano se ha ganado el respeto y el apoyo de grandes artistas como Bad Bunny, Pedro Capó, Bizarrap y del público en general. Su primer EP, Tiranía, salió en 2019 y desde entonces ha lanzado varios sencillos como Pájara, La Llorona y La Jeva. Su estilo es provocador, irreverente y combativo, y así lo ha demostrado en sus más grandes colaboraciones.

3. Young Miko

Young Miko es una de las promesas LGBT del reggaetón actual. Con colaboraciones junto a Feid, Bad Gyal, Nicki Nicole, Marshmello, Tainy, J Balvin, Jowell & Randy, la cantante se ha abierto paso con sus rimas creativas y su estilo popero.

Recientemente colaboró con Bad Bunny en el último álbum del conejo malo, Nadie sabe lo que va a pasar mañana, en la canción Fina. Hasta ahora tiene algunos éxitos como Wiggy, Lisa y Classy 101.

2. Kaytranada

Este productor y DJ canadiense de origen haitiano es uno de los referentes de la música electrónica actual. Con un sonido que mezcla el house, el hip hop, el funk y el soul, Kaytranada ha creado remixes para artistas como Rihanna, Kendrick Lamar, Solange y Anderson .Paak. Su primer álbum, 99.9%, ganó el premio Polaris Music Prize en 2016 y el Grammy al mejor álbum de música electrónica/dance en 2021. Actualmente se encuentra de gira junto a The Weeknd en el The After Hours Til Dawn Tour.

1. Omar Apollo

Omar Apollo es un prodigioso cantante LGBT estadounidense de ascendencia mexicana es una de las estrellas emergentes del R&B contemporáneo. Con influencias de soul, jazz, funk y rock, Omar Apollo crea canciones que exploran su identidad bicultural con líricas que rondan entre el inglés y el español. Su primer EP Stereo de 2018 fue un parteaguas en su carrera y desde entonces lanzó su aclamado primer álbum Apolonio y su más reciente producción de larga duración Ivory.

Su más reciente trabajo es Live for Me, un EP de cuatro canciones que muestra su versatilidad vocal e instrumental.

