La serie de Netflix que se burla de Vikingos y muestra una versión más realista y torpe de estos pueblos

Si te gustan las series sobre vikingos, pero también quieres reírte un poco de sus aventuras, quizás te interese conocer Norsemen, una producción original de Netflix que parodia la vida de estos guerreros nórdicos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Norsemen es una serie noruega creada por Jon Iver Helgaker y Jonas Torgersen, que se estrenó en 2016 en la plataforma de streaming. La serie está ambientada en el año 790 en la ciudad ficticia de Norheim, donde seguimos las peripecias de un grupo de vikingos que se enfrentan a los desafíos cotidianos de su época, como saquear, esclavizar, luchar y sobrevivir.

La serie combina el humor negro con la historia y la cultura vikinga, ofreciendo una visión más realista y torpe de estos pueblos, que contrasta con la imagen idealizada que se suele mostrar en otras producciones. Así, vemos cómo los personajes lidian con temas como el amor, la política, la religión, la moda o el arte, desde una perspectiva cómica y absurda.

Lee también: Keanu Reeves revela cuál es el personaje de sus sueños, no es John Wick

A pesar de ser una comedia, la serie no escatima en mostrar la violencia y la crueldad que caracterizaban a los vikingos, por lo que no es apta para los más sensibles. Sin embargo, si te gustan las series como Vikingos, The Last Kingdom o The Witcher, tal vez te apetezca ver una versión más desenfadada y divertida de este género.

La serie cuenta con tres temporadas de seis episodios cada una, que duran alrededor de 30 minutos. El elenco está formado por actores noruegos como Kåre Conradi, Nils Jørgen Kaalstad, Silje Torp, Trond Fausa Aurvåg o Øystein Martinsen, entre otros. La serie ha recibido buenas críticas por su originalidad, su guion y sus actuaciones.

Lee también: Mira cómo luce hoy la actriz que interpretó a la ‘niña Jenny’ de ‘Forrest Gump’

Norsemen es una serie ideal para los amantes de las producciones nórdicas y de la comedia. Si quieres pasar un buen rato viendo las locuras de unos vikingos muy particulares, no dudes en darle una oportunidad a esta serie que puedes encontrar en Netflix.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.