La secuela de esta cinta para niños alcanza el top uno en Netflix en cuestión de días

Cerca de cerrar el 2023, la plataforma Netflix logró traer la secuela de una de las películas más icónicas de los stop motion, la cinta fue lanzada en los 2000, y aunque siempre se esperó una secuela, el pasado 15 de diciembre después de 23 años, la plataforma de streaming lanzó Pollitos en fuga: el origen de los nuggets; siendo una película exclusiva para Netflix.

La primera película logró ser un éxito gracias a su animación stop motion, algo característico de la cinta, Pollitos en fuga fue una producción exitosa y divertida que marcó la infancia de los niños; todo gracias a su trama e ingeniosos chistes; esto llevó a que la gente deseará una secuela para volver a ver la gallina Ginger y al gallo Rocky.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Se tardó 23 años la secuela, algo que muchos habían olvidado y después de esto, la gente tenía miedo a que la segunda película arruinará lo ya visto en la primera cinta, pero por suerte todo quedó en un miedo y Pollitos en fuga: el origen de los nuggets no decepcionó al público.

Te recomendamos leer: Confirman fecha de estreno de Damisela, la nueva película de Millie Bobby Brown en Netflix, y así se ve su protagonista

Pollitos en fuga: el origen de los nuggets se posiciona en top uno de Netflix

Pollitos en fuga: el origen de los nuggets contiene el mismo sistema de comedia que la primera entrega, y regresó con su característica animación de stop motion con gallinas hechas de arcilla, algo que se debe apreciar por el arduo trabajo que representa hacer esto a mano y cada escena tener que hacer cambios pequeños para tener el movimiento de los personajes.

La nueva película nos ubica justo después del escape de la granja de Tweedy, Ginger y Rocky viven tranquilamente en una isla con su hija llamada Molly, pero cuando surge una nueva amenaza, el grupo de gallos y gallinas está dispuesto a pelear e incluso a entrar en territorio enemigo, donde les espera su peor enemiga.

Pollitos en fuga: el origen de los nuggets cuenta con grandes talentos entre los que destacan Bella Ramsey (The Last of Us), Zachary Levi (Shazam) y Thandiwe Newton (Westworld). La cinta tiene un 80% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes , y un 78% de aprobación del público, esto le permitió posicionarse en el primer lugar de lo más visto de Netflix, a pesar de haber sido lanzada el pasado 15 de diciembre.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.