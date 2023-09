¿Quién era Nashawn Breedlove, rapero ‘rival’ de Eminem que murió a los 46 años? | PERFIL

Nashawn Breedlove, conocido por su papel en la cinta ‘8 Mile’ de Eminem, falleció a los 46 años, según informaron sus familiares a través de un comunicado.

Su madre, Patricia Breedlove confirmó su fallecimiento a través de una publicación de Facebook este pasado martes 26 de septiembre. ‘Nashawn era rapero, cantante, compositor y actor. Nadie podía negar su talento’, escribió la madre. ‘La partida de Nashawn Breedlove de este mundo ha dejado un inmenso vacío en mi vida, uno que las palabras no pueden expresar plenamente. No puedo expresar con palabras el dolor y la herida que siento. No era sólo mi hijo; era un hombre extraordinario cuyo carácter y fortaleza inspiraban a todos los que se cruzaban en su camino'.

La familia del rapero no confirmó la causa de su muerte. Sin embargo, numerosas figuras de la industria musical lamentaron su deceso, tales como el rapero Mickey Factz.

“RIP a uno de los pocos MC para vencer a Eminem ... Lotto de 8 Mile. A quien sus amigos llamaban cariñosamente, OX. Te echaremos de menos por tu tenacidad y agresividad”, comentó Factz.

Nashawn Breedlove es conocido por su papel en ‘8 Mile’, un drama semi biográfico publicado 2002, basado en la vida de Eminem. El famoso rapero protagonista interpreta a Jimmy, o B-Rabbit, un rapero blanco de Detroit que intenta triunfar en el mundo del hip-hop, mayoritariamente afroamericano. Breedlove interpretó al personaje de Lotto, uno de los raperos de free style más populares dentro de la escena del hip-hop en Detroit. Lotto es miembro del grupo de rap The Free World, rivales de Jimmy en la película. Ambos raperos se reúnen en un local conocido como The Shelter y al final de la película Lotto y Jimmy se enfrentan.

Para comenzar con el duelo, ambos realizan un sorteo y es Lotto el que inicia la batalla. En la película, Lotto comienza lanzando barras y una ‘tiradera’ referente a las diferencias raciales de Jimmy. “Esta mi*rda es una película de terror, pero el negro no muere en esta película”. Además de: "¿Crees que estos negros van a sentir la mierda que dices?/Tengo más posibilidades uniéndome al KKK”.

Más allá de ‘8 Mile’, Nasahawn Breedlove también participó en la banda sonora de la película de 2001 ‘The Wash', junto a Dr. Dre y Snoop Dogg. A lo largo de su vida, residió en Nueva Jersey.

