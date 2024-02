Más cara que “Games of Thrones”: “El problema de los tres cuerpos” triplica el presupuesto de la popular serie épica

Tras el controvertido final de Game of Thrones, D.B. Weiss y David Benioff, sus creadores, tuvieron que alejarse de la vida pública. La serie, que marcó un antes y un después en la televisión, debió culminar con una trilogía cinematográfica al estilo de El Señor de los Anillos, plan que fue rechazado por HBO. Posteriormente, perdieron la oportunidad de trabajar en un proyecto de Star Wars, llevándolos a su próximo gran desafío: El problema de los tres cuerpos para Netflix.

Netflix depositó una confianza sin precedentes en Weiss y Benioff, asignando a El problema de los tres cuerpos un enorme presupuesto de 20 millones por episodio, lo que ahora superó con creces los presupuestos tanto de las primeras como de las últimas temporadas de Game of Thrones, según The Wall Street Jorunal . Esta inversión sugiere que la serie contará con efectos visuales de vanguardia y un elenco estelar que incluye a John Bradley y Benedict Wong, con la esperanza de que sea un éxito rotundo.

Basada en la aclamada saga de ciencia ficción de Liu Cixin, la trama se centra en cómo la decisión de una joven durante la Revolución Cultural de China repercute a lo largo del tiempo y el espacio, alterando el curso de la historia.

¿Cuándo se estrenará El problema de los tres cuerpos?

La historia arranca con un proyecto militar similar a SETI en la década de 1960, que logra contactar con una civilización alienígena al borde de la extinción. Este primer contacto conduce a una amenaza de invasión, poniendo en peligro la supervivencia de la humanidad. La anticipada serie se estrena el 21 de marzo en Netflix, prometiendo ser un hito en la ciencia ficción televisiva.

Por si fuera poco, Warner Bros. Discovery también reveló detalles sobre A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight , la próxima serie derivada del universo de Game of Thrones. El CEO David Zaslav compartió que esta nueva producción, que podría cambiar de título para evitar repeticiones, está en desarrollo y busca captar nuevamente la atención de los aficionados.

La serie, que se estrenará en Max, es una colaboración con George R.R. Martin, actualmente en preproducción, y se centra en las aventuras de Ser Duncan el Alto y su escudero Egg, unos 100 años antes de los eventos de Game of Thrones. Este dúo viaja por Westeros, enfrentándose a desafíos que marcarán sus legendarios destinos, con la producción comenzando este año y la anticipada segunda temporada de House of the Dragon también en camino.

Además de Dunk y Egg, HBO está desarrollando otra precuela sobre la Conquista de Aegon, liderada por Mattson Tomlin. Hasta ahora, solo House of the Dragon y Knight of the Seven Kingdoms han sido oficialmente aprobados. La serie se inspira en las novelas cortas de Martin, retratando a Dunk, futuro Lord Comandante de la Guardia Real, y a Egg, futuro Aegon V Targaryen, en una era dominada por los Targaryen y la caballería. Prometiendo destinos grandiosos y enemigos variados, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight se prepara para lanzarse en 2025, prometiendo sumergir a los espectadores en las intrigas y aventuras que han convertido a Game of Thrones en un fenómeno global.

