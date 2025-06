Kim Jong Suk, la joven promesa del mundo de modelaje y actuación, muere a los 29 años

El mundo del entretenimiento está de luto por la muerte de Kim Jong Suk, figura en ascenso en la industria surcoreana. En adn40 te contamos quién fue, de qué murió, en qué programas participó, cómo reaccionaron sus colegas y cuál fue el mensaje de su familia ante la desinformación.

¿Quién era Kim Jong Suk?

Kim Jong Suk fue un modelo y actor surcoreano nacido en 1995. Comenzó su carrera en 2014 como modelo para un sitio de compras en línea. Gracias a su carisma, trabajó con marcas como Dashu, enfocada en productos de belleza para hombres. Su presencia en redes sociales atrajo a miles de seguidores que lo consideraban una figura cercana y genuina.

Suscríbete al canal de WhatsApp de adn40

Su popularidad lo llevó a participar en programas de televisión, donde demostró su versatilidad y deseo de evolucionar como actor. Kim Jong Suk representaba el nuevo rostro del talento surcoreano.

¿De qué murió Kim Jong Suk?

Kim Jong Suk falleció el 4 de junio de 2025, a los 29 años. La noticia fue confirmada por su familia el 6 de junio. Aunque en redes surgieron versiones no oficiales sobre una posible causa, la familia pidió no especular. Hasta ahora, no se confirmó la razón de su fallecimiento, por lo que cualquier versión no verificada es falsa.

La ceremonia fúnebre fue privada y tuvo lugar en Chuncheon, ciudad capital de la provincia de Gangwon al norte de Corea del Sur. Sus restos descansan en el Yanggu Memorial Park.

El modelo buscaba posicionarse como actor, ¿en qué programas salió?

Kim Jong Suk incursionó en la televisión en 2022 al participar en el reality show Skip Dating del canal tvN, conducido por Yoo Jae Suk, Jeon So Min y Nuksal. Su simpatía lo volvió uno de los participantes más queridos del programa.

Canciones de BTS mejoran la vida de niño con autismo [VIDEO] La música de BTS logró conectar con las emociones de Arturo, un niño con autismo, logrando mejorar su atención y su relación con su entorno.

También se preparaba para nuevos proyectos como actor de dramas, con el objetivo de consolidarse en la industria.

Reacciones del mundo del espectáculo ante la muerte de Kim Jong Suk

Compañeros de trabajo, celebridades y seguidores expresaron su dolor en redes sociales. Las muestras de cariño no se hicieron esperar. Mensajes como “tu sonrisa nos acompañará siempre” inundaron las plataformas digitales.

Actores y modelos con quienes compartió trabajos pidieron respeto ante su fallecimiento y recordaron su pasión por el arte.

Familia pide evitar la desinformación y tomarán acciones legales para proteger el nombre de Kim Jong Suk

La hermana de Kim Jong Suk publicó un comunicado en el que expresó el dolor de la familia y denunció la difusión de rumores. Confirmó que tomarán acciones legales contra quienes difundan noticias falsas.

Pidió que se respete el duelo y se honre la memoria de su hermano con verdad y dignidad.

Legado de Kim Jong Suk, fanáticos se despiden de él en redes sociales

Miles de fans compartieron fotos, videos y mensajes de despedida para Kim Jong Suk. En X, Instagram y otras plataformas; destacan su alegría, su talento y su conexión con el público.

Aunque su partida fue prematura, su legado seguirá vivo en quienes lo admiraban.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.