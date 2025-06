Muere Sly Stone, leyenda del funk, a los 82 años; esta es la enfermedad que padeció

La leyenda del funk-rock, Sly Stone murió a los 82 años de edad, este lunes 9 de junio. El líder de Sly and the Family Stone, una exitosa banda estadounidense multirracial, se encargó de popularizar la música funk con letras que encarnaban el idealismo de los años 60.

A lo largo de varios años, Sly Stone se enfrentó a una enfermedad crónica, que finalmente le ganó la batalla este lunes 9 de junio. Te contamos los detalles.

La familia de Sly Stone da a conocer su muerte este 9 de junio

A través de un comunicado, la familia de Sly Stone dio a conocer el sensible fallecimiento del pionero del funk, que se convirtió en una leyenda con su vibrante mezcla de rock, soul y psicodelia. El famoso falleció a los 82 años de edad, tras perder la batalla contra la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

“Tras una prolongada lucha contra la EPOC y otros problemas de salud subyacentes, Sly falleció en paz, rodeado de sus tres hijos, su mejor amigo y su familia. Si bien lamentamos su ausencia, nos consuela saber que su extraordinario legado musical seguirá resonando e inspirando a las generaciones venideras”, se lee en el comunicado.

¿Quién era Sly Stone?

Sly Stone fue un músico revolucionario, que redefinió el panorama de la música pop, funk y rock. Sus icónicas interpretaciones dejaron una huella imborrable en la historia de la música, sobre todo, en las décadas de los 60 y 70. Éxitos como “Dance to the Music”, “I Want to Take You Higher”, “Family Affair”, “Everyday People”, “If You Want Me to Stay” y “Hot Fun in the Summertime”, forman parte de los temas icónicos del funk.

Una de las actuaciones épicas de Sly and the Family Stone sucedió en el histórico festival de música de Woodstock, en 1969.

Sylvester Stewart, mejor conocido como Sly Stone, nació en Denton, Texas y fue el segundo de cinco hijos. Tenía ocho años cuando él y tres de sus hermanos grabaron un sencillo de gospel bajo el nombre del grupo Stewart Four. El músico que demostró su genio desde niño jugó un papel fundamental en la introducción del funk, un estilo musical afrocéntrico impulsado por grooves y ritmos sincopados, a un público más amplio.

Lamentablemente, tras os éxitos, Sly Stone atravesó momentos difíciles y se volvió adicto a la cocaína, sin lograr un regreso exitoso.

¿Qué es EPOC la enfermedad que padecía Sly Stone?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una enfermedad pulmonar común que reduce el flujo de aire y causa problemas respiratorios.

Se trata de una enfermedad prevenible y tratable que si no se cuida puede conducir a discapacidad y muerte. Aunque se trata de una enfermedad que no es curable, el tratamiento puede retrasar su progresión.

