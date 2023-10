Aseguran que Bruce Willis perdió “la alegría de vivir” por la demencia frontotemporal

Glenn Gordon Caron, creador de Moonlighting, habló sobre el estado de Bruce Willis y su lucha contra el trastorno neurodegenerativo de demencia frontotemporal. El guionista y director estadounidense reveló que el actor de 68 años sigue siendo él mismo a pesar de no poder expresarse de todo verbalmente, pero algo en él parece haberse apagado.

El productor de 69 años dijo que Willis se siente “contento” tras el reciente estreno de la cinta Moonlighting, ya disponible a través de Hulu, “aunque no pueda decírmelo”, dijo. A su vez, comentó que pudo hablar con él antes de que su enfermedad lo “dejara tan incomunicativo”.

“No siempre soy tan buena, pero lo intento y hablo con él y con su mujer Emma Heming Willis y tengo una relación casual con sus tres hijos mayores”, dijo Caron para el New York Post . “He intentado por todos los medios permanecer en su vida. Es una persona extraordinaria. Lo que hace que su enfermedad sea tan alucinante es que si alguna vez has pasado tiempo con Bruce Willis, no hay nadie que tuviera más alegría de vivir que él. Amaba la vida y... adoraba levantarse cada mañana e intentar vivirla al máximo”.

Y añadió: “Así que la idea de que ahora vea la vida a través de una ‘malla’, por así decirlo, tiene muy poco sentido. Realmente es un tipo increíble”.

A su vez, Caron cree que Bruce Willis aún lo reconoce cada vez que lo visita, al menos durante un tiempo delimitado. Sin embargo, dejó en claro que aunque ya no es “totalmente verbal”, no es el mismo “lector voraz” que solía ser y ya no dispone de muchas de las habilidades lingüísticas, “sigue siento Bruce”.

“Cuando estás con él sabes que es Bruce y agradeces que esté ahí", señaló, “pero su alegría de vivir ha desaparecido”.

¿Qué es la demencia frontotemporal? La enfermedad neurodegenerativa de Bruce Willis

La demencia frontotemporal es un tipo de demencia que afecta a las áreas del cerebro relacionadas con la personalidad, el comportamiento y el lenguaje. Se produce por la atrofia o el daño de los lóbulos frontal y temporal, que son los responsables de regular estas funciones cognitivas. La demencia frontotemporal suele aparecer entre los 40 y los 65 años, aunque también puede ocurrir más tarde. Es una enfermedad progresiva que empeora con el tiempo y que puede tener una duración variable, desde menos de dos años hasta más de diez.

Los síntomas de la demencia frontotemporal dependen de la zona del cerebro que esté afectada y pueden clasificarse en tres grupos principales: cambios en la conducta, problemas del habla y del lenguaje, y trastornos del movimiento. Algunos ejemplos de estos síntomas son:

- Conducta social inapropiada, impulsiva o indiferente

- Pérdida de empatía o de juicio

- Apatía o depresión

- Conductas compulsivas o repetitivas

- Deterioro o pérdida del habla

- Dificultades para nombrar, leer, escribir o comprender el lenguaje

- Temblor, rigidez, espasmos o debilidad muscular

- Mala coordinación o dificultad para tragar

La causa exacta de la demencia frontotemporal se desconoce, pero se cree que está relacionada con la acumulación anormal de ciertas proteínas en el cerebro, como los cuerpos de Pick. También puede haber un factor genético, ya que algunas personas con esta enfermedad tienen antecedentes familiares, según los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés).

