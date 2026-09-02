¡No estuvieron! Las ausencias de la 4T que dieron de qué hablar en el Segundo Informe

El Segundo Informe dejó una imagen que rápidamente llamó la atención dentro de la 4T: varios nombres conocidos no estuvieron presentes en el evento.

Entre las ausencias destacaron Andrés Manuel López Beltrán y José Ramón López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del exmandatario.

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Tampoco acudieron figuras políticas como Adán Augusto López Hernández y Gerardo Fernández Noroña, quienes habían tenido una presencia relevante en otros momentos de la vida pública del movimiento.

Las ausencias no pasaron desapercibidas, sobre todo porque se trata de personajes cercanos o vinculados con distintos espacios de la 4T.

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