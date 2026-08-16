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Andy López Beltrán sin visa de EUA; ¿qué sabe el gobierno estadounidense?

La cancelación de la visa estadounidense de Andy López Beltrán genera cuestionamientos sobre las razones detrás de la decisión y qué información podría conocer el gobierno de Estados Unidos.

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Por: Ximena Ochoa

Andy López Beltrán perdió su visa estadounidense, lo que complica sus viajes a Estados Unidos, de acuerdo a un mensaje que emitió en sus redes sociales.

La decisión genera cuestionamientos, en todos los niveles, sobre las razones que llevaron a EUA a retirarle el documento, ya que ha tenido varios señalamientos por presuntos actos de corrupción.

¿Qué información tiene Estados Unidos sobre Andy López Beltrán que los ciudadanos deberían conocer?, es la pregunta que todos se preguntan, pero que a tres días nadie ha respondido.

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