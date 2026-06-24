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/Política/Video

Congreso de Sinaloa nombra a Eligio López Portillo como presidente de la Jucopo; es cercano a Rocha Moya

Morena se designó a Eligio López Portillo al frente de la Jucopo del Congreso de Sinaloa tras la licencia de María Teresa Guerra.

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Por: Ximena Ochoa

El grupo parlamentario de Morena eligió por unanimidad a Eligio López Portillo como nuevo coordinador de la bancada y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

López Portillo asumirá el cargo tras la licencia temporal solicitada por María Teresa Guerra Ochoa, quien busca participar en el proceso interno de Morena rumbo a 2027.

Es identificado como un político cercano al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, e incluso como integrante de su círculo de confianza.

La llegada de López Portillo a la Jucopo ocurre en medio de una intensa reconfiguración política en Sinaloa, mientras Morena define liderazgos y candidaturas de cara a las elecciones de 2027.

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