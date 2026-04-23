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¡Olvídate del esfuerzo! Llega Berthita Nepotita, la muñeca con el apellido correcto

Berthita nepotita, la muñeca que salta de la Cofepris a la Fiscalía de CDMX sin méritos; funciona con puro influyentismo y un árbol genealógico de oro.

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Por: Redacción adn Noticias
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