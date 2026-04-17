La plataforma Infodemia MX declara como “falsa” cualquier información incómoda para el Gobierno federal, sin realizar verificaciones independientes ni investigaciones de campo.

La plataforma Infodemia MX declara como “falsa” cualquier información incómoda para el Gobierno federal, sin realizar verificaciones independientes ni investigaciones de campo. | Getty Images

Al 17 de abril de 2026, la plataforma Infodemia MX enfrenta cuestionamientos por su forma de “validar información pública en México”. Diversos casos recientes muestran que el organismo clasifica como “falsa” información crítica, sin realizar verificaciones independientes ni trabajo de campo.

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El debate gira en torno a cómo opera Infodemia, pues en lugar de contrastar fuentes, adopta versiones oficiales de forma inmediata.

La situación termina por generar incertidumbre entre los ciudadanos, quienes resienten la información entre los hechos comprobados y narrativas institucionales.

¿Qué pasó con el derrame de Pemex que Infodemia negó?

El 19 de marzo de 2026, Infodemia calificó como “falso” un presunto derrame de petróleo en el Golfo de México. Señaló que se trataba de desinformación, pese a reportes periodísticos y evidencia satelital.

El 16 de abril, Pemex reconoció que la contaminación se registró tras una fuga en un oleoducto cerca de la plataforma Abkatún, dentro del complejo de Cantarell que empezó a extenderse por las costas de Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas e incluso llegó a Estados Unidos.

De hecho, 3 funcionarios de la paraestatal fueron separados de su cargo por estos hechos.

La contradicción expuso un problema clave, la plataforma no verificó datos externos antes de desmentir.

¿Fue falso el video en Palacio Nacional o un error de verificación?

A finales de marzo, circuló un video que mostraba a una mujer en un balcón de Palacio Nacional. Infodemia lo catalogó como contenido generado con Inteligencia Artificial (IA).

Días después, autoridades confirmaron que el video era real, lo que evidenció fallas en la revisión de pruebas disponibles.

¿De dónde obtiene recursos Infodemia MX?

Infodemia forma parte del Sistema Público de Radiodifusión. Entre 2021 y 2026 recibió más de 6.4 millones de pesos mediante contratos directos.

Especialistas cuestionan la falta de licitaciones y la ausencia de una partida presupuestal clara.

¿Existe sesgo en Infodemia según expertos?

Análisis del CLIP y académicos señalan un patrón de dependencia de fuentes oficiales. Según los expertos, esto limita la capacidad de contrastar información.

🤥 | @ElSabuesoAP analizó las publicaciones de InfodemiaMX, que funciona como una plataforma de "verificación" oficialista. En varios casos, encontraron información sesgada e incluso desinformación al defender al gobierno de 🇲🇽. #PolíticaFalaz https://t.co/aZwvfvGdZY — El CLIP (@CLIP_AmericaLat) December 1, 2022

Casos previos, como el costo de Dos Bocas o denuncias de hackeos, refuerzan la percepción de un sesgo sistemático en sus evaluaciones.