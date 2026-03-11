Desechan reforma electoral de Morena; PT y Verde se unen a la oposición y votan en contra

La Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. El Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM), quienes se dicen aliados de la Cuarta Transformación (4T), se unieron este miércoles al bloque opositor y votaron en contra.

La reforma tuvo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, por lo cual no hubo mayoría calificada requerida para modificar la Constitución.

La presidenta de la Cámara, Kenia López, afirmó que con el resultado de la votación, el dictamen era desechado en cumplimiento a los artículos 72 constitucional y 232 del reglamento del recinto legislativo de San Lázaro.

La propuesta fue presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados, pero desde el inicio quedó claro que no contaba con los votos suficientes para prosperar. Morena, que tiene 253 legisladores, necesitaba sumar al menos 81 respaldos más para alcanzar la mayoría calificada; sin embargo, el rechazo anticipado incluso de sus aliados prácticamente frenó la iniciativa.

Las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano (MC) adelantaron que votarían en contra, al considerar que la propuesta ponía en riesgo la pluralidad política y no resolvía problemas clave del sistema electoral, como la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

Se trata de la primera derrota legislativa del mandato de Sheinbaum Pardo.

Plan B

Durante el posicionamiento de Morena, el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, señaló que, una vez rechazada, su partido iniciaría la elaboración de un plan B.

"Sabemos el destino que esta reforma puede tener, pero les anunciamos, una vez que se vote y una vez que se rechace, comenzaremos a construir el plan B de la reforma electoral, porque no desamayemos, no vamos a rendirnos, no vamos a claudicar, que Viva México", indicó.

Por su parte, Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, celebró el rechazo de la propuesta al considerar que se evitó "un retroceso histórico para México".

