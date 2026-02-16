Acusaciones contra Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, que quedan en el aire tras recibir asilo en Reino Unido

Karime “N”, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, obtuvo asilo en el Reino Unido, con lo que quedó sin efecto el proceso de extradición promovido por autoridades mexicanas para que enfrentara una acusación de presunto fraude por más de 112 millones de pesos en agravio del DIF estatal.

La información fue confirmada a diferentes medios por su abogado, Marco Antonio del Toro, quien señaló que la protección internacional fue concedida desde hace tiempo, aunque evitó precisar la fecha y las condiciones del estatus migratorio.

Indicó que no habrá un posicionamiento público adicional y que la prioridad de Macías Tubilla es su familia.

Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, obtiene asilo en Reino Unido



Se frena su extradición a México



Está acusada de fraude por 112 millones al DIF de Veracruz pic.twitter.com/da3yDHrSpG — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 15, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué Karime Macías obtuvo asilo en Reino Unido?

El asilo implica que el Estado británico consideró que existían elementos suficientes para otorgarle protección internacional, lo que frena cualquier procedimiento de entrega a otro país mientras esa condición esté vigente.

El caso de Karime Macías Tubilla se ventiló ante la Corte de Magistrados de Westminster, instancia que revisó la solicitud de extradición presentada por el gobierno mexicano. Desde 2019, la exfuncionaria residía en Londres, luego de ser localizada en esa ciudad tras la emisión de una orden de aprehensión en su contra en México.

En mayo de 2018, una jueza de control en Xalapa giró el mandato judicial por el delito de fraude específico, derivado de investigaciones de la Fiscalía de Veracruz.

Javier Duarte y su historial de malversación de fondos en Veracruz

¿De qué se le acusa por el presunto fraude en el DIF Veracruz?

De acuerdo con la indagatoria estatal, el principal delito contra ella es el supuesto desvío se habría cometido entre 2011 y 2012, cuando Karime “N” encabezaba el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Veracruz.

La acusación sostiene que se firmaron contratos con seis empresas presuntamente “factureras” para la adquisición de:



Sistemas de purificación de agua

Sanitarios biodegradables

Equipos de captación pluvial

Electrodomésticos

Equipo médico

Paquetes escolares

Gas

Productos multivitamínicos

El monto total de las operaciones observadas supera los 112 millones de pesos.

Caso Silvano Aureoles: FGR pide captura de excolaboradores del Gobierno de Michoacán por lavado de dinero La FGR rastreó a dos exsecretarios en EUA y Argentina por un presunto desvío de tres mil 400 mdp; los cuarteles policiales, la clave de una red de lavado de dinero. 15 febrero, 2026

Karime Macías ha negado el fraude pese a la detención de Javier Duarte

En febrero de 2022, la exesposa de Javier Duarte difundió una carta en la que calificó las imputaciones como “falsedades” y sostuvo que el proceso en su contra era injusto y con motivaciones políticas.

Cabe recordar que Duarte fue detenido en 2017 en Guatemala y posteriormente extraditado a México, donde enfrenta diversas sentencias por delitos relacionados con corrupción.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.