Exvocero de AMLO niega fraude millonario de LyFC, pero datos oficiales y declaraciones en mañaneras dicen otra cosa

Aunque Jesús Ramírez Cuevas , exvocero de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), rechaza que existan pruebas en su contra y acusa una campaña para dañar su imagen, el periodista Jorge Fernández Menéndez le responde que parte de los elementos que lo colocan en el centro del debate surgieron desde el propio gobierno federal.

Y es que el pasado 11 de febrero, el excoordinador de asesores de la presidencia respondió al libro Ni venganza ni perdón, de Julio Scherer Ibarra y Fernández Menéndez, negando haber incurrido en actos ilícitos o en operaciones políticas irregulares.

Dice Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) que no hay pruebas en su contra.

February 12, 2026

“Nunca he usado recursos públicos para fines personales o políticos”, sostuvo en un comunicado de tres cuartillas, donde también afirmó que quien acusa debe presentar pruebas ante la autoridad.

Sin embargo, dos testimonios públicos, emitidos en conferencias matutinas, lo involucran directamente en el decreto que otorgó compensaciones vitalicias a extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

¿Qué dijo AMLO sobre Jesús Ramírez Cuevas y Luz y Fuerza del Centro?

En una mañanera de 2022, el entonces presidente López Obrador fue claro al referirse al tema: “Estamos ayudando a los trabajadores que fueron despedidos en el gobierno de Calderón, a los electricistas. Jesús tiene esa encomienda”.

La declaración no fue menor. Colocó a Ramírez Cuevas como operador político de un programa que, si bien fue presentado como acto de justicia social, derivó en cuestionamientos por su viabilidad financiera y sustento jurídico.

Conviene recordar que el decreto se publicó el 25 de agosto de 2022 en el Diario Oficial de la Federación. Días después, una fe de erratas amplió el universo de beneficiarios, lo que incrementó el costo del esquema.

Otra intervención, ahora de la actual titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno , Raquel Buenrostro Sánchez, expuso datos que volvieron a poner el tema bajo la lupa.

Informó que 14 mil extrabajadores reciben pensiones que, en conjunto, representan 28 mil millones de pesos. Entre los casos mencionados destaca:



Un exservidor público con más de un millón de pesos mensuales

33 personas con ingresos de entre 700 mil y 999 mil pesos

con ingresos de 75 más con montos de 400 mil a 699 mil pesos

Además, nueve mil 457 extrabajadores, es decir, el 67% perciben entre 100 mil y un millón de pesos al mes.

La comparación oficial fue contundente: el promedio mensual reportado por el INEGI ronda los siete mil pesos, lo que significa que algunos beneficiarios reciben hasta 140 veces más.

Ante ello, el gobierno informó la instalación de mesas de trabajo con la Consejería Jurídica, Hacienda, IMSS, ISSSTE, INDEP, CFE y PEMEX para revisar la legalidad de las pensiones.

Así, mientras Ramírez Cuevas niega irregularidades, los propios dichos presidenciales y cifras oficiales difundidas por el gobierno constituyen los elementos que hoy alimentan la controversia.

