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AMLO reconoce trayectoria y profesionalismo de Adán Augusto López

AMLO explicó que en caso que Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard aspiren a la presidencia, le dan tranquilidad para continuar con su proyecto

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2 minutos lectura
Escrito por: Redacción adn Noticias

Durante la conferencia mañanera de este viernes 23 de diciembre que se llevó a cabo en el estado de Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió puntualmente a la pregunta hecha por un periodista local sobre si cuando invitó aAdán Augusto López“,”_id":“00000185-408e-dd42-a187-ecff2c270000″,“_type”:“809caec9-30e2-3666-8b71-b32ddbffc288″}\“>Adán Augusto López a formar parte de su gabinete, pensó que “tenía madera para competir por la candidatura presidencial” a lo que AMLO respondió:

“Adán es muy competente, me ayuda mucho para resolver distintos temas del país, es mi hermano, mi amigo y además es mi paisano y con su trabajo me demuestra su apoyo y el Sureste y todo el país está bien representado”.

AMLO habla de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard

El presidente López Obrador también mencionó a Claudia Shienbaum y Marcela Ebrard como posibles presidenciables y dijo que tiene la tranquilidad que quienes pueden sustituirlo, “los que están más visibles, de los que más se habla, son gentes con mucha experiencia”

También se refirió a la jefa de Gobierno y al canciller como sus hermanos y aseguró que “lo más importante es que coincidimos en el proyecto de transformación”

Así es como AMLO se expresó de Adán Augusto López:

Para AMLO“,”_id":“00000185-408d-dd42-a187-ecfd40100000″,“_type”:“809caec9-30e2-3666-8b71-b32ddbffc288″}\“>AMLO cada uno de ellos tiene su estilo, pero las coincidencias con el proyecto son notorias y eso es garantía para el país

Asegura que actores, cantantes, intelectuales, empresarios y otros no podrían gobernar con éxito, pues se requiere experiencia.

Dejó claro que ya están definidas las reglas y que será por medio de una encuesta como se elija a su posible sucesora o sucesor en la contienda y que “yo voy a apoyar al que gane la encuesta; y vamos, en su momento, porque las reglas son claras, vamos a cerrar filas y se van a quedar con las ganas de vernos divididos”.

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