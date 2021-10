AMLO cuestionó a universidades por la falta a clases presenciales

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a sindicatos, autoridades y alumnos de las universidades a regresar a clases presenciales.

Preguntó cuál es la razón de que no se haya regresado a las aulas. “Está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y está en su casa y no corre ningún riesgo. ¿Nos vamos acostumbrar a eso?”.

AMLO aseguró que no asistir a clases presenciales significa un atraso. “Si ya se vacunó a maestros y ya quedó de manifestó que no hay riesgo graves para alumnos ¿por qué no se regresa a clases?, es un llamado a los sindicatos de las universidades y a las autoridades y a los estudiantes”.

López Obrador calificó de “tóxico” el enajenarse a los sistemas de Internet, “hay que leer, se puede leer desde luego desde el Internet, pero los libros, es importantísimo la lectura y la comunicación y debate en el aula”.

El mandatario aseguró que le debemos mucho a nuestras maestras y maestros por nuestra formación. “¿Va a cambiar ahora? ¿No necesitamos a los docentes cuando se estudia, ahora serán los aparatos con contenidos que no tienen que ver con el humanismo?, hace falta que se siga haciendo un esfuerzo”.

AMLO dijo que en algunas universidades públicas “hay mafias que [...] manejan el presupuesto a sus anchas”, por lo que llamó a las comunidades universitarias a hacer una reforma del manejo del presupuesto ya que el gobierno “no puede meterse”.

Universidades deben esforzarse para regresar a clases presenciales

AMLO indicó que el regreso a clases presenciales debe ser voluntario pero pidió a las universidades hacer un esfuerzo para sumarse a la reapertura de aulas e instituciones.

Así lo mencionó el presidente durante su conferencia mañanera de este miércoles 29 de septiembre en la que destacó que los niveles de contagio en escuelas ha sido muy bajo. Es voluntario pero (las universidades) deben hacer un esfuerzo para que se inicien las clases presenciales; ya se demostró que no hay contagios.

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app

pfp