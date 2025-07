Caso Pegasus: FGR abre carpeta de investigación en contra de Peña Nieto

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto (EPN) por presuntamente haber recibido un soborno de 25 millones de dólares entre 2012 y 2018, es decir, durante su gobierno.

Suscríbete al canal de WhatsApp de adn40

A cambio, habría entregado contratos millonarios a los empresarios israelíes Avishai Neriah y Uri Ansbacher para la supuesta comercialización del software espía Pegasus en México.

סכסוך משפטי בין שני אנשי עסקים ישראלים, אבישי נריה ואורי אנסבכר, חושף התחשבנות על עד 25 מיליון דולר ש"השקיעו" יחד בנשיא מקסיקו לשעבר, אנריקה פניה נייטו.



בתמורה, גזרו השניים קופונים שמנים בעסקות עם ממשלתו, כולל החוזה המפורסם עם NSOhttps://t.co/buLp4fBwIu — Gur Megiddo גור מגידו (@GurMegiddo) July 4, 2025

La Fiscalía solicita cooperación a Israel en tema de Pegasus

El fiscal Alejandro Gertz Manero informó este martes 8 de julio que se solicitará formalmente la colaboración del gobierno de Israel, mediante el Sistema de Asistencia Jurídica Internacional , con el objetivo de reunir pruebas que permitan judicializar el caso.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Gertz explicó que en denuncias anteriores no se lograron pruebas suficientes, por lo que esta vez buscarán sustento legal sólido: “Lo que no vamos a permitir es que ocurra como en la vez anterior, en que no se consolidaron con las pruebas recientes”.

Reconoció también que la relación con Israel ha sido complicada debido a casos previos como Ayotzinapa , pero confió en que haya cooperación pronta para esclarecer los hechos.

Israel lanzó un bombardeo al aeropuerto de Yemen [VIDEO] El ejército de Israel aseguró que realizó este ataque en respuesta a los constantes bombardeos que ellos han sufrido desde Yemen; seguirá el conflicto

Denuncia contra el expresidente se originó en publicación israelí

El diario The Marker , de Israel, reveló que en un arbitraje secreto se expuso que los empresarios israelíes invirtieron 25 millones de dólares en el entonces presidente mexicano.

Es por lo anterior que la FGR ya investiga si estas declaraciones tienen base jurídica suficiente para proceder penalmente.

Por ahora, las autoridades mexicanas esperan respuesta formal de Israel para integrar la información al expediente y evitar que la denuncia se diluya, como ocurrió en casos anteriores.

Lamento encontrarme con notas que, sin el mínimo rigor periodístico, hacen afirmaciones a la ligera y dolosamente.

Totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones.

Es una insinuación carente de sustento alguno.

Queda la duda, en interés de quienes, se hace tal… — Enrique Peña Nieto (@EPN) July 6, 2025

Peña Nieto niega los señalamientos de la prensa israelí

Tras darse a conocer esta investigación del medio israelí, el expresidente Enrique Peña Nieto reaccionó de inmediato a través de su cuenta de X, antes Twitter, donde desmintió tajantemente las acusaciones.

Además, sentenció que las palabras en el reportaje fueron ligeras y dolosas, incluso sin presunto rigor periodístico.

“Lamento encontrarme con notas que, sin el mínimo rigor periodístico, hacen afirmaciones a la ligera y dolosamente. Totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones. Es una insinuación carente de sustento alguno. Queda la duda, en interés de quiénes se hace tal publicación”, se pudo leer en el último mensaje que tiene en su cuenta.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.