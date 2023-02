Aumento a multas por insultos al presidente: Esto dice AMLO sobre la iniciativa

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que vetará la iniciativa que se aprobó en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados que aumenta las multas contra quienes insulten al primer mandatario.

“Me sorprendió que ayer autorizan en la Cámara que el que insulte al presidente le van a aumentar el castigo, va a tener que pagar dos, tres veces más, yo no sé quién hizo eso”, dijo.

Se trata de una propuesta de la diputada de Morena, Bennelly Jocabeth Hernández, por lo que el Presidente explicó: “Sí, pero yo no necesito eso, yo no lo promoví, sí, lo voy a vetar, voy a vetar, eso, ¿para qué?, o sea, no, libertad de expresión”, expresó.

Multas de hasta 4 mil pesos por insultos al presidente