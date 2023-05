Mañanera hoy AMLO 3 de mayo de 2023 en vivo: Temas importantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabeza la mañanera hoy miércoles 3 de mayo; sigue minuto a minuto en adn40 los temas que son mencionados en la conferencia de prensa dada en Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué se busca hacer un cambio en el Conacyt?

María Elena Álvarez Buylla, titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), explicó la necesidad de transformar este instituto, pues operaba a través de fideicomisos para acumular recursos y administrarlos “de manera opaca”. Destacó que se transfirieron más de 45 mil millones de pesos a casi 3 mil empresas privadas nacionales y trasnacionales.

En cuanto a las becas que otorga el Conacyt, María Elena Álvarez mencionó que se distribuyen de manera justa y transparente, así como con criterios de inclusividad. Recalcó que se han aumentado los apoyos a los estudiantes de posgrado para atender el rezago laboral de especialistas en el país.

Te puede interesar: Martha Delgado renuncia a la SRE pero seguirá apoyando a Marcelo Ebrard

¿Qué es lo último que se ha dicho de la vacuna Patria contra la COVID-19?

La titular del Conacyt mencionó que la la vacuna Patria contra la COVID-19 “ya está lista” después de pasar por varias fases de estudio y pruebas de voluntarios. Los resultados cumplen con los criterios establecidos para las vacunas de refuerzo por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La vacuna Patria contra COVID-19, que sigue el proceso para la aprobación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), actualmente está en la fase final de su desarrollo y podrá ser utilizada como dosis de refuerzo.

¿Qué dijo AMLO sobre la intervanción de Estados Unidos en México?

Al ser cuestionado sobre la reciente intervención del gobierno de EUA en México, AMLO dijo que la relación con el gobierno del presidente Joe Biden es buena y respetuosa, sin embargo, hay ciertas políticas que se aplican desde hace tiempo y son injerencistas.

El mandatario mexicano explicó que EU solía cuidar su “espacio vital”, invadiendo países de América con la Marina y la Armada, y afirmó que la política se sigue manteniendo. Pidió que el gobierno estadounidese revise esa postura porque se debe respetar la soberanía de los países.





Destacó que Cuba ha sido el único país que ha logrado mantenerse con una política independiente, padeciendo un bloqueo que viola el derecho internacional y los derechos humanos. Añadió que no pierde la esperanza de que América se integre como lo propuso Simón Bolívar.

¿Cuáles fueron los intentos de injerencia de EUA durante la administración de Donald Trump?

En conferencia de prensa, AMLO señaló que hubo tres temas de injerencia en los que buscó intervenir el expresidente Donald Trump ; la primera detención de Ovidio Guzmán, el asesinato de personas en Bavispe, Sonora, y la iniciativa para catalogar como terroristas a los grupos del narcotráfico. Explicó que en los tres casos, se fijó la postura de que fuerzas armadas extranjeras no pueden entrar a México.

Ahora con el gobierno del presidente Biden, se está sintiendo mayor injerencia, si bien ésta no viene directamente del presidente, comentó, y señaló que el gobierno de EU tiene muchas instituciones y varias de ellas no actúan con rectitud. Sobre el espionaje a la Sedena, Semar y CNI, el presidente declaró que no se hace en México y agregó que son hackeos que se llevan a cabo en otros países de América Latina también.

Pidió que el gobierno de EU haga una revisión porque con estos hechos no se ayuda a que haya relaciones de respeto. Recordó que hubo una campaña exagerada cuando se decidió que el control del espacio aéreo esté a cargo de la Sedena, toda vez que es un asunto de seguridad nacional. Destacó la trayectoria de la FAM y la tradición de aviación militar que existe en la Sedena.

Reveló que desde El Pentágono se hizo una llamada a la Sedena para pedir permiso de sobrevolar el espacio aéreo con drones de alto nivel tecnológico, argumentando que se había detectado un globo procedente de Asia, que pasaría por México. La respuesta fue que no se permitiría la entrada de esos drones, apuntó. Expuso que se pidió la información para que el tema se revisará desde México y detalló algunos de los datos que se encontraron al respecto.

¿EUA financia a opositores del gobierno de AMLO?

AMLO comentó que en la reunión con la asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood, se le informó del financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) a grupos opositores en México.

El presidente López Obrador procedió a leer una carta que envió al presidente Joe Biden para comentarle del financiamiento de la USAID. En el texto se considera al hecho como intervencionista y se advierte de un aumento en el financiamiento que otorga la USAID; concluye pidiendo la intervención del presidente de EU.

adn40, siempre conmigo.