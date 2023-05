Conferencia mañanera hoy AMLO 2 de mayo: Temas importantes

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabeza la conferencia mañanera hoy martes 2 de mayo de 2023, desde Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX); sigue todos los temas importantes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

¿Cuál fue el informe Cero Impunidad de hoy 2 de mayo?

El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio presentó el informe “Cero impunidad”, dijo que del 18 de abril al 1 de mayo, fueron presentados 17, 372 presentados al Ministerio Público. La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición a EUA a Miguel “N” de nacionalidad mexicana, por el delito de abuso sexual continuo a una persona menor de edad.

También destacó la detención de Christian Damián “N”, exalcalde de la Benito Juárez , además de la detención de Luis Enrique “N”, presunto integrante de “Gente Nueva”, quien tenía una orden de aprehensión por el delito de desaparición y homicidio de Cruz Soto Caraveo, activista.

Otra de las detenciones ocurrió en Baja California, luego de que se le vinculara a proceso a Víctor Hugo “N”, supuesto líder religioso de “voces de Cristo Geshet” por el delito de violación agravada contra una persona menor de edad.

Del 18 de abril al 1 de mayo, anunció que fueron detenidas 32 personas por feminicidio y 16 sentenciados por feminicidio. No hubo ninguna actualización respecto a los periodistas asesinados.

El Almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de la Secretaría de Marina, dio a conocer que dicha dependencia hizo un decomiso de 8.4 ton de metanfetaminas escondidas en botellas de tequila.

El general Luis Crescencio Sandoval mencionó que ya están terminadas 283 compañías de la Guardia Nacional y explicó acerca de los apoyos y trabajos de la Guardia Nacional en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX , en el traslado de internos y fertilizantes.

¿Qué se dijo sobre amnistías en la mañanera?

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana , Rosa Icela Rodríguez, presentó el informe sobre preliberaciones y amnistías, dio a conocer que se han liberado 274 en el mes de abril y que desde 2022 se han liberado 5,791 personas. Informó también sobre los avances del programa de regulación de vehículos de procedencia extranjera.

Además comunicó que se han obtenido $3,538,830,000 de este programa y se pagan $2,500 por cada vehículo regularizado.

¿Qué informó Rosa Icela sobre el Tianguis del Bienestar?

Respecto al Tianguis del Bienestar, dijo que se han atendido a 71 municipios en 25 jornadas de Oaxaca segunda etapa. Dicha acción comenzó en agosto de 2021 para distribuir bienes y artículos nuevos, de primera necesidad, que han sido confiscados y decomisados a la delincuencia para entregarlos a la población vulnerable.

¿Qué dijeron en la mañanera sobre Tamaulipas?

Luis Cresencio Sandoval dio a conocer que ante los 16 bloqueos en el área de San Fernando Tamaulipas que se reportaron en redes sociales, no hay agresiones, aunque sí hubo una persona que fue atacada a las 7:00 am, “no hay agresiones en contra de autoridades, no hay bloqueos”, destacó.

La persona fue agredida a la salida de Reynosa hacia Rio Bravo, pero no hay agresiones en contra de las autoridades. Hoy inició una operación del Ejército, Guardia Nacional y fuerzas especiales, 710 elementos en total y 2 helicópteros, que estarán operando en Matamoros, San Fernando, Cruillas, Burgos, Mendez, Soto La Marina, Jiménez.

adn40, siempre conmigo.