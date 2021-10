No es legal que empresas soliciten el certificado de vacunación

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que no es legal que las empresas privadas y públicas soliciten en certificado de vacunación contra la COVID-19 para tener acceso al trabajo.

Si a alguien le están pidiendo el certificado de vacunación contra #COVID19 como requisito para incorporarse a sus labores se está cometiendo una falta. La @SSalud_mx no lo tiene como requisito para regresar al trabajo, alerta @HLGatell pic.twitter.com/HdkOMoDTEK — Instituto de Salud para el Bienestar (@INSABI_mx) October 19, 2021

Explicó que el certificado de vacunación se emite para que las personas puedan viajar y aquella empresa que lo condicione está cayendo en una ilegalidad. “Desafortunadamente en otros países han establecido el certificado de vacunación para permitir el acceso”.

Por otra parte, el funcionario de salud aclaró que el certificado de vacunación no tiene errores, sino que las personas no han obtenido su documento con los datos completos, no tiene los datos de la segunda dosis. “Hay un rezago en la captura de los registros. Estamos analizando alternativas”.

El certificado de vacunación no tiene errores. Lo que ha ocurrido es que las personas no han obtenido su documento con los datos completos, no tiene los datos de la segunda dosis. Hay un rezago en la captura de los registros. Estamos analizando alternativas @HLGatell pic.twitter.com/PzB0mtBALs — Instituto de Salud para el Bienestar (@INSABI_mx) October 19, 2021

¿Cómo tramito mi certificado de vacunación contra la COVID-19?

A través de la página https://cvcovid.salud.gob.mx y con la CURP se puede obtener el certificado oficial de vacunación contra la COVID-19.

El certificado de vacunación será enviado al correo registrado, en caso de que los datos estén erróneos podrá acceder a una línea para solicitar la corrección.

El documento también se puede obtener a través de WhatsApp, es necesario que registres el número 52 156 1713 0557 en tu agenda de contactos, el cual fue revelado por la Secretaría de Salud para que el Dr. Armando Vaccuno (un asistente virtual) pueda ayudarte con preguntas sobre la vacunación o en este caso con el certificado de vacunación.

Una vez que tengas el contacto, envíale un mensaje con un “Hola” y en automático el chatbot mandará un mensaje en donde aclara que enviará notificaciones sobre tu proceso de vacunación o para consultar dudas sobre la vacuna contra COVID-19.

Asimismo, detalla que escribiendo la palabra “CERTIFICADO” se puede descargar tu certificado de vacunación . Te recuerda completar tu esquema de vacunación.

Una vez que escribiste la “CERTIFICADO”, te solicitará la CURP, nombres sin apellidos y posteriormente la fecha de nacimiento.

Tendrás que responder qué vacuna recibiste, que se puede consultar en la hoja que te entregaron en la vacunación. Posteriormente, deberás seleccionar sí haz recibido la primera o segunda dosis.

Te enviará un listado de opciones en donde deberán seleccionar la opción 2 para descargar tu certificado de vacunación. Finalmente, deberás de envíar nuevamente la CURP y podrás obtener tu certificado.

