Piden a Marina del Pilar que deje el cargo por investigación contra su exesposo

La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, hizo un llamado público a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, para que se separe temporalmente de su cargo mediante licencia o renuncia.

Este exhorto busca garantizar transparencia, imparcialidad y confianza ciudadana ante la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Carlos Torres Torres, exesposo de la mandataria, por presuntos vínculos con delincuencia organizada, narcotráfico y lavado de dinero.

A través de redes sociales, Pérez Morales enfatizó que no se trata de una condena, sino de una medida para evitar conflictos de interés.

Respuesta de la gobernadora

La morenista rechazó el llamado y afirmó que continuará al frente del gobierno de Baja California. En declaraciones recientes, la gobernadora calificó la situación como un momento de "aves de rapiña" y defendió su inocencia, asegurando que no hay impedimento para seguir al frente de la administración pese a las indagatorias contra su exesposo.

Ávila Olmeda detalló que la denuncia contra su expareja fue presentada de manera anónima, a través de un correo electrónico, y subrayó que es responsabilidad de la Fiscalía llevar a cabo las investigaciones correspondientes ante este tipo de acusaciones.

En cuanto a su gabinete, la gobernadora afirmó que no se realizarán cambios como consecuencia de la investigación, aunque adelantó que sí habrá algunos ajustes previstos que ya estaban planeados desde hace varios meses.

Acusaciones contra Carlos Torres

De acuerdo con reportes periodísticos, el exesposo de Marina del Pilar recibía alrededor de 150 mil dólares mensuales por parte de Pedro Ariel Mendivil García, exsecretario de Seguridad del Ayuntamiento de Mexicali, para permitir la operación del cártel de los Rusos, considerados una facción del cártel de Sinaloa.

En la investigación de la FGR también se señala a Luis Alfonso Torres, hermano de Carlos Torres, como el presunto líder de la red para lavar dinero.

