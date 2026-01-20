Advierten sobre los riesgos políticos que definirán el rumbo de México en 2026

La Universidad de la Libertad e Integralia Consultores dieron a conocer el informe anual "Diez Riesgos Políticos para México 2026", un análisis clave para empresarios, inversionistas y líderes empresariales que buscan navegar la incertidumbre política e institucional del país. El documento, presentado por Luis Carlos Ugalde , director general de Integralia, ante una audiencia de directivos, académicos y estudiantes, destaca riesgos con impacto directo en el entorno de negocios.

El informe, basado en metodología rigurosa y evidencia empírica, no es un pronóstico electoral, sino un marco para anticipar escenarios. Entre los diez riesgos identificados destacan la concentración de poder y sus efectos en las instituciones, la incertidumbre jurídica, la conflictividad social y criminalidad, el deterioro económico, el impacto de decisiones extraterritoriales, y la evolución futura del riesgo político en México.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Énfasis en liberalismo e instituciones

Autoridades de la Universidad de la Libertad enfatizaron que, desde una perspectiva liberal, analizar riesgos políticos es una competencia esencial para el liderazgo moderno. En un contexto de alta intersección entre decisiones públicas e inversión privada, las empresas deben desarrollar capacidades de adaptación, innovación y gobernanza para lograr resiliencia.

Lanzamiento del Programa Ejecutivo de Riesgo Político

En el mismo evento, se anunció el Programa Ejecutivo de Riesgo Político UL–Integralia, una iniciativa conjunta para capacitar a líderes corporativos en la gestión de riesgos políticos, regulatorios e institucionales. El programa busca cerrar la brecha entre análisis político y decisiones empresariales, formando profesionales capaces de entender el poder en México, identificar riesgos geopolíticos y diseñar estrategias de mitigación.

Objetivos clave:



Comprender el funcionamiento del poder político e instituciones mexicanas.

Anticipar escenarios y evaluar impactos económicos.

Diseñar planes de resiliencia y sostenibilidad organizacional.

Integralia aporta su metodología probada, mientras la Universidad de la Libertad ofrece formación en gobernanza y políticas de largo plazo. La estructura incluye 10 sesiones con estudios de caso de países como Venezuela, Turquía, Rusia y Argentina, más un taller práctico de 4 horas para crear arquitecturas internas de gestión de riesgos. Con 20 horas de clases más el taller, la primera generación inicia en marzo de 2026.

Esta apuesta estratégica fortalece al sector productivo mexicano ante los desafíos del 2026, promoviendo decisiones informadas y menos improvisadas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.