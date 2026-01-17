“Ley Maduro” propone eliminar plurinominales; PAN rechaza la reforma y advierte sobrerrepresentación de Morena

La propuesta de reforma electoral conocida como "Ley Maduro" comenzó a generar un intenso debate político en México. La iniciativa, impulsada desde el gobierno federal y coordinada por Pablo Gómez, busca modificar la integración del Congreso de la Unión mediante la eliminación de diputados y senadores plurinominales.

El planteamiento aún se encuentra en fase de elaboración, pero ya provocó un rechazo frontal de la oposición, en especial del Partido Acción Nacional (PAN), que advierte riesgos para la democracia, la pluralidad legislativa y el equilibrio de poderes.

¿Qué son los plurinominales y por qué se quieren eliminar?

Los plurinominales son legisladores que acceden al Congreso por representación proporcional, a partir del porcentaje de votos que obtiene cada partido a nivel nacional o regional. Este mecanismo permite que fuerzas políticas con respaldo relevante tengan presencia legislativa.

La Ley Maduro propone suprimir esta figura con el argumento de reducir costos electorales y transformar el sistema de representación. El debate se centra en si la eliminación sería total o si se sustituiría por otro esquema de elección directa.

¿Por qué el PAN rechaza esta propuesta?

La bancada del PAN en el Senado, encabezada en este tema por el vicecoordinador Enrique Vargas del Villar, sostiene que la reforma dañaría la diversidad política en ambas cámaras.

Según el partido, sin plurinominales se facilitaría una sobrerrepresentación de Morena, otorgándole más escaños de los que reflejaría su votación real y reduciendo la presencia de la oposición.

¿Por qué lo llaman “Ley Maduro”?

El PAN compara la iniciativa con el modelo electoral aplicado en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro, donde se modificaron reglas para concentrar el poder político.

Desde su perspectiva, la reforma mexicana replicaría prácticas que debilitan a la oposición y erosionan los contrapesos institucionales, lo que implicaría un retroceso democrático.

Consecuencias que advierte la oposición

La oposición señala varios riesgos concretos:



Pérdida de pluralidad: Menor representación de fuerzas políticas distintas al partido gobernante

Menor representación de fuerzas políticas distintas al partido gobernante Concentración de poder: Ventaja estructural para Morena en el Congreso

Ventaja estructural para Morena en el Congreso Impacto económico: Menor confianza institucional podría afectar inversión y empleo

El PAN afirma que defenderá el actual sistema electoral desde el Senado, mientras la discusión sobre la Ley Maduro continúa abierta rumbo a su eventual presentación formal.

