Aprueban la “Ley esposa” en San Luis Potosí; Morena impugnará ante la SCJN

Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, rechazó la posibilidad de una ruptura con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), su principal aliado, por ir en contra de la llamada "Ley Esposa", aprobada en San Luis Potosí para facilitar la llegada a la gubernatura de Ruth González Silva, cónyuge del actual gobernador, Ricardo Gallardo Carmona.

Alcalde Luján afirmó que el partido que preside presentará en próximos días una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra esa ley aprobada el pasado 14 de diciembre en dicha entidad.

¿Quién propuso la "Ley Esposa" y qué establece?, ¿a quiénes beneficia?

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En qué consiste la "Ley Esposa"?

La llamada "Ley Esposa" aprobada en San Luis Potosí establece que para el proceso electoral de 2027, únicamente podrán registrarse candidaturas de mujeres para la gubernatura del estado. En los siguientes procesos, las postulaciones se realizarán conforme a la alternancia de género.

Votos a favor



La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

Las diputadas del PRI

Un diputado de Nueva Alianza

Un diputado de Movimiento Ciudadano

Dos del Partido Acción Nacional (PAN)

Votos en contra



Morena

Dos diputados del PAN

La reforma a la Ley Electoral del Estado que propuso el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) es identificada como un intento del gobernador Ricardo Gallardo de allanar la posibilidad de que su esposa, la senadora Ruth González, del Verde Ecologista, sea impulsada como aspirante para posteriormente sucederlo en el cargo.

Morena vs "Ley Esposa" en SLP

Alcalde Luján, señaló que estas disposiciones, que obligan a postular exclusivamente mujeres a las candidaturas para gubernaturas, son contrarias al marco constitucional, ya que limitan la participación política y distorsionan el principio de equidad en la contienda.

“Nosotros consideramos que no son constitucionales, que ya en la Constitución están los mecanismos que garantizan la paridad y la participación, la promoción de la participación de las mujeres en los diferentes cargos de elección”, dijo

Sostuvo que, aunque la reforma constitucional que prohíbe la sucesión de cargos públicos entre familiares entrará formalmente en vigor hasta 2030, Morena decidió aplicar ese criterio desde la siguiente elección. De acuerdo con la dirigente, el partido no postulará familiares de gobernantes en las boletas de 2027, como una medida interna para combatir el nepotismo.

Apuntó que la acción de inconstitucionalidad no está dirigida de manera específica al caso de San Luis Potosí, ya que han detectado iniciativas similares a nivel estatal y municipal en entidades como Nuevo León, Jalisco y Michoacán.

Por su parte, durante la conferencia matutina de este jueves 18 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el asunto requiere un examen jurídico a fondo.

Asimismo, recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya dispone de mecanismos para asegurar la paridad de género en las candidaturas a las gubernaturas, por lo que puso en duda la pertinencia de establecer reglas adicionales desde el ámbito estatal.

Gobernador de SLP defiende "Ley Esposa"

Tras las críticas, el mandatario potosino defendió la reforma recién aprobada en el Congreso estatal, bautizada como "Ley Ruth".

"Tenemos más de 80 años con Gobernadores hombres y por primera vez estamos en la posibilidad de poder tener una Gobernadora mujer (...) Es necesario que la lucha por las mujeres sea real y no sea simulada. Y quien no esté de acuerdo, pues entendemos que quieran montarse en una elección para la que no estaban preparados (...) El partido está fuerte, estamos listos. Lo único que puedo decir es que si hay alguien que no está de acuerdo con que tengamos una mujer Gobernadora, pues entonces era una farsa su lucha a favor de las mujeres. Le tienen miedo a las mujeres, hoy es tiempo de mujeres, vamos a ir con mujeres y contentos", dijo en entrevista con medios locales.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.