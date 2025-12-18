Nueva ley impulsará más cine mexicano en salas comerciales

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, anunció que el gobierno federal prepara una reforma para fortalecer la presencia del cine mexicano en salas comerciales. El planteamiento se presentó durante el balance cinematográfico 2025, realizado en diciembre, con participación de instituciones clave del sector.

La iniciativa busca democratizar el acceso al cine, mejorar apoyos a la producción y actualizar la ley vigente, con corresponsabilidad de exhibidores. Autoridades consideran insuficiente el modelo actual para garantizar visibilidad sostenida a las películas nacionales.

Corresponsabilidad de exhibidores en la cartelera

Curiel de Icaza llamó a las cadenas a otorgar horarios preferentes y salas destacadas al cine mexicano, más allá de funciones marginales. El enfoque plantea una colaboración activa del mercado para ampliar audiencias y fortalecer la industria.

La funcionaria subrayó que el Estado no puede resolver solo el problema de exhibición. El objetivo es una distribución más equitativa que beneficie a creadores y público.

El 10% de pantalla y el debate actual

La ley vigente exige destinar 10% del tiempo de proyección a cine mexicano. Productores cuestionan su cumplimiento, mientras exhibidores sostienen que la cuota se respeta.

Cadenas como Cinépolis y Cinemex citan estrenos recientes de producciones nacionales. El debate refleja tensiones entre rentabilidad, diversidad cultural y acceso.

Ejemplos de participación incluyen a Cinépolis, la cadena más grande con más del 40% de las pantallas en México, que a través de su sello distribuidor estrenó títulos como “Yo soy Frankelda” y “Qué huevos Sofía”. Por su parte, Cinemex ha incluido producciones independientes como “El ocaso del cazador”.

Nueva Ley Federal de Cinematografía

La reforma se presentará al Congreso en febrero de 2026. Busca apoyo estatal permanente y corregir vacíos tras la desaparición de Foprocine y Fidecine.

Durante dos décadas, esos fondos financiaron cerca de 500 películas. El nuevo marco pretende estabilidad financiera y reglas claras.

Postura de la industria exhibidora

Canacine informó que aún no recibe el texto final de la iniciativa. El análisis formal comenzará cuando llegue al Congreso.

Exhibidores esperan presentar observaciones en el proceso legislativo. El diálogo definirá el impacto real en taquilla y programación futura.

