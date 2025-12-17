Diputada propone prohibir pistolas de agua y juguetes bélicos a niños

Rebeca Peralta, diputada del Partido Verde Ecologista (PVEM) en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa para prohibir la producción, comercialización y exposición de pistolas de juguete, incluidas las de agua, al considerar que este tipo de artículos promueve actitudes y comportamientos violentos entre niñas y niños.

La iniciativa plantea realizar cambios a la Ley Mercantil y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, bajo el argumento de la legisladora de que los juguetes bélicos no deberían permitirse. "Los juegos y juguetes bélicos que simulan armas promueven conductas que hacen apología de la violencia", indicó.

El objetivo es "desalentar la normalización de la violencia desde la infancia y promover una cultura de paz".

Diversos medios de comunicación y periodistas han señalado que la legisladora ha sido vista portando prendas de marcas de lujo como Carolina Herrera y Burberry, pese a que su salario como diputada local es de 52 mil pesos mensuales.

La diputada del Partido Verde de la Ciudad de México, Rebeca Peralta , usando una chamarra Burberry de 35 mil pesos. Una diputada de Iztapalapa que fana 52 mil pesos, usando ropa de lujo.



La 4t es "humildad"... pic.twitter.com/DGI7Qd0U3g — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) November 1, 2025

