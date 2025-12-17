Chile cambia de rumbo y exhibe el desgaste de la izquierda

En su columna “Péndulo chileno”, publicada en Reforma, el periodista Sergio Sarmiento analiza la derrota de la izquierda en Chile y la interpreta no como una anomalía, sino como una expresión natural de la alternancia democrática.

Sarmiento explica que el triunfo de la derecha chilena responde a factores concretos: bajo crecimiento económico, aumento de la inseguridad y una migración que pasó de ser irrelevante a convertirse en un problema político. A ello se sumó —subraya— el decepcionante desempeño del presidente Gabriel Boric y la postulación de una candidata comunista, que inclinó el péndulo electoral.

El autor recuerda que Chile vivió décadas de crecimiento sostenido que sacaron a millones de la pobreza, contraste evidente con el estancamiento de los últimos años. Lo mismo ocurre con la seguridad: tasas de homicidio que, aunque bajas en comparación con México, resultan inaceptables para la sociedad chilena.

Sarmiento aprovecha el caso para responder a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que ese tipo de alternancia no ocurrirá en México. Para el columnista, la historia demuestra lo contrario: cuando existe democracia real, el voto tiende a moverse de un extremo a otro.

El texto adquiere un tono más crítico al señalar que el problema no es el péndulo, sino la resistencia del oficialismo a aceptarlo. En una democracia, apunta Sarmiento, lo moralmente imposible no es que gane la derecha, sino negarse a reconocer la voluntad ciudadana cuando esta cambia.

Más que un retrato de Chile, “Péndulo chileno” funciona como una advertencia para México: ningún proyecto político es inmune al desgaste, y ninguna mayoría es permanente cuando hay democracia. Negar esa lógica no fortalece al poder; lo vuelve frágil. La alternancia no es una amenaza, es la prueba de que el sistema sigue vivo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.