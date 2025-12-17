Chile cambia de rumbo y exhibe el desgaste de la izquierda
Chile cambió de rumbo y Sergio Sarmiento explica por qué. No fue un fenómeno extraño, sino el péndulo natural de la democracia. Una lección incómoda para quienes creen que el poder puede ser eterno.
En su columna “Péndulo chileno”, publicada en Reforma, el periodista Sergio Sarmiento analiza la derrota de la izquierda en Chile y la interpreta no como una anomalía, sino como una expresión natural de la alternancia democrática.
Sarmiento explica que el triunfo de la derecha chilena responde a factores concretos: bajo crecimiento económico, aumento de la inseguridad y una migración que pasó de ser irrelevante a convertirse en un problema político. A ello se sumó —subraya— el decepcionante desempeño del presidente Gabriel Boric y la postulación de una candidata comunista, que inclinó el péndulo electoral.
El autor recuerda que Chile vivió décadas de crecimiento sostenido que sacaron a millones de la pobreza, contraste evidente con el estancamiento de los últimos años. Lo mismo ocurre con la seguridad: tasas de homicidio que, aunque bajas en comparación con México, resultan inaceptables para la sociedad chilena.
Sarmiento aprovecha el caso para responder a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que ese tipo de alternancia no ocurrirá en México. Para el columnista, la historia demuestra lo contrario: cuando existe democracia real, el voto tiende a moverse de un extremo a otro.
El texto adquiere un tono más crítico al señalar que el problema no es el péndulo, sino la resistencia del oficialismo a aceptarlo. En una democracia, apunta Sarmiento, lo moralmente imposible no es que gane la derecha, sino negarse a reconocer la voluntad ciudadana cuando esta cambia.
Más que un retrato de Chile, “Péndulo chileno” funciona como una advertencia para México: ningún proyecto político es inmune al desgaste, y ninguna mayoría es permanente cuando hay democracia. Negar esa lógica no fortalece al poder; lo vuelve frágil. La alternancia no es una amenaza, es la prueba de que el sistema sigue vivo.
