Terrorismo fiscal: Senado avala reforma de Morena para recaudación en 2026

En una sesión marcada por tensiones, en el Senado mientras las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos detuvieron el avance de la figura de los llamados "jueces sin rostro", la mayoría de Morena empujó una reforma administrativa que encendió las alertas de la oposición, calificándola como un caso de "terrorismo fiscal".

Pausa a la iniciativa de los "jueces sin rostro"

El intento de reservar la identidad de jueces encargados de casos vinculados al crimen organizado quedó congelado por ahora. A petición del presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, el dictamen fue retirado del orden del día con la intención de someterlo a una revisión más exhaustiva.

Corral reconoció que el proyecto —impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum — está "en muy buenos términos", pero advirtió que debe analizarse a profundidad para evitar contradicciones con estándares internacionales que exigen transparencia e identificación plena de los impartidores de justicia. El debate, que ha generado inquietudes, se retomará hasta el próximo periodo ordinario.

Terrorismo fiscal

La historia fue distinta cuando llegó el turno de votar la reforma al artículo 63 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Morena y sus aliados sacaron adelante el dictamen que busca agilizar trámites —reduciendo plazos a cinco días e incorporando juicios en línea.

No obstante, la oposición alertó que la reforma abrirá una nueva vía de revisión al SAT, lo que recorta garantías para los contribuyentes. La priista Claudia Anaya reclamó que se restringen mecanismos de defensa, pero el señalamiento más duro vino del panista Ricardo Anaya, quien acusó que la nueva facultad otorgada al SAT podría generar abusos, especialmente cuando la autoridad incumpla con la entrega de expedientes.

Morena se volvió adicta al poder. Ahora quieren que el SAT pueda tumbar hasta las quejas que nos protegen de sus abusos. La reforma al art. 63 de la LFPCA es TERRORISMO FISCAL: le quitan defensa al ciudadano y blindan al gobierno para aplastar a quien quiera. No tienen llenadera. pic.twitter.com/5iWuMQampJ — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) December 9, 2025

"Esto es terrorismo fiscal. No es una reforma en beneficio de los ciudadanos. Yo entiendo que hay contribuyentes mañosos, tramposos, pero lo que no se vale es que ustedes hagan pagar a justos por pecadores. No se vale que establezcan una legislación que va a provocar abusos en contra de las mayorías, porque resulta que hay unos cuantos que no cumplen con sus obligaciones fiscales", señaló.

La senadora del PAN, Guadalupe Murguía Gutiérrez, señaló que estas reformas no son pro persona, sino pro autoridad. "Ya tienen un Poder Judicial a modo, pero no les ha bastado y ahora presentan este dictamen del cual preocupan diversos artículos", expresó.

Claudia Anaya Mota, senadora del PRI, comentó que en el dictamen se sigue el ataque a las suspensiones en materia de amparo, y eso va en contra de las personas, porque entorpece su derecho a la legítima defensa. "Vemos diversas limitaciones que de por sí ya están plasmadas en la Ley de Amparo", agregó.

Frente a las críticas, Javier Corral rechazó que la modificación signifique un retroceso. Aseguró que la nueva figura obliga a la autoridad fiscal a sustentar sus decisiones y se comprometió a revisar las observaciones de la oposición antes de que la reforma pase al Pleno.

