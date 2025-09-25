inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Política
Video

Preparan audiencias públicas en el Senado de la República para discutir la reforma de amparo

El Senado de la República convoca audiencias públicas el 29 y 30 de septiembre para analizar la reforma de amparo con expertos y organizaciones sociales.

Compartir:
Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • La reforma de amparo impulsada por Morena busca modificar la Ley de Amparo para agilizar procesos judiciales
  • Sin embargo, genera controversia por los posibles retrocesos en derechos humanos y garantías constitucionales
  • Aprobó audiencias públicas con participación de expertos en derecho, académicos, litigantes y organizaciones sociales
  • El PRI anunció que no asistirá a las audiencias, mientras el PAN promete “dar la batalla” contra lo que califica como un atentado a la independencia judicial y el Estado de derecho
  • Las sesiones incluirán ponentes invitados y foros abiertos al público
  • Los temas serán la suspensión de actos y el rol de los jueces de amparo, con el objetivo de escuchar aportes de la sociedad civil
  • Especialistas destacan que podría limitar recursos contra decisiones administrativas, impactando áreas como medio ambiente, salud y derechos laborales
Senado
Política
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!