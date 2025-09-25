Preparan audiencias públicas en el Senado de la República para discutir la reforma de amparo
El Senado de la República convoca audiencias públicas el 29 y 30 de septiembre para analizar la reforma de amparo con expertos y organizaciones sociales.
- La reforma de amparo impulsada por Morena busca modificar la Ley de Amparo para agilizar procesos judiciales
- Sin embargo, genera controversia por los posibles retrocesos en derechos humanos y garantías constitucionales
- Aprobó audiencias públicas con participación de expertos en derecho, académicos, litigantes y organizaciones sociales
- El PRI anunció que no asistirá a las audiencias, mientras el PAN promete “dar la batalla” contra lo que califica como un atentado a la independencia judicial y el Estado de derecho
- Las sesiones incluirán ponentes invitados y foros abiertos al público
- Los temas serán la suspensión de actos y el rol de los jueces de amparo, con el objetivo de escuchar aportes de la sociedad civil
- Especialistas destacan que podría limitar recursos contra decisiones administrativas, impactando áreas como medio ambiente, salud y derechos laborales