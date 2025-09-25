inklusion.png Sitio accesible
Política
Senado aprueba reforma para combatir la extorsión y esto es lo que significa

El Senado aprueba por unanimidad la reforma para combatir la extorsión que homologa penas, fortalece coordinación y persigue de oficio este delito en México.

Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma constitucional al artículo 73
  • Ahora, la Ley General contra la extorsión homologa penalidades en todo México y cierra vacíos legales en materia de cobro de piso
  • También establece la persecución de oficio de los casos, reduce la cifra negra de denuncias y fortalece la coordinación entre los tres niveles de gobierno
  • La iniciativa busca uniformar criterios en estados como Tamaulipas y otros afectados
  • La reforma contra la extorsión avanza hacia la Cámara de Diputados, donde ya se avaló por unanimidad
Senado
Cámara de diputados
