Conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum este viernes

La mañana de este viernes 6 de diciembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció su conferencia mañanera desde Palacio Nacional donde se abordaron diversos temas.

Zoé Robledo presenta cifras de empleo

El titular de del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) Bienestar, Zoé Robledo dio a conocer que al 30 de noviembre se tiene registro de 22 millones 643 mil puestos de trabajo.

En lo que va de 2024 se han creado 612 mil 696 empleos y el salario base de cotización se ubicó en 584.1 pesos diarios.

De todos los empleos generados, el 86% son permanentes y 9.1 millones de trabajos son para mujeres.

Respecto a los servicios del IMSS, se informó que para 2035 se prevé que haya más de 2 millones de pensionados bajo el nuevo esquema.

Inseguridad en Sinaloa

Sobre el tema de inseguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que las fuerzas federales y estatales trabajan de manera coordinada para disminuir los índices delictivos y reiteró que la Estrategia de Seguridad va a funcionar.

Relación entre México y Estados Unidos

Respecto a la relación con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, la mandataria federal dijo que no caerá en ninguna provocación y representará a México de manera digna.

Fallecimiento de niños en Edomex

Respecto al fallecimiento de varios niños en el Estado de México por la bacteria klebsiella oxytoca dijo que se están investigando las causas.

Además, informó que la Cofepris suspendió el contrato y registro de la empresa involucrada encargada de proveer productor pediátricos.

Pedro Pascal tienen afinidad a su gobierno

Respecto a que el actor de The Last of Us y Gladiador, Pedro Pascal tenga afinidad con el gobierno de México, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no hay que alejarse del pueblo y sus principios y a pesar de que hay países ajenos que intervienen en problemas internos, México será referencia mundial.

