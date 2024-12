¿Fan de la 4T? Pedro Pascal comparte video de la presidenta Claudia Sheinbaum

En las últimas horas el actor de cine y televisión, Pedro Pascal comenzó a ser tendencia dentro de nuestro país, esto luego de que en sus diferentes plataformas de redes sociales publicara un video institucional del Gobierno de México en el cual aparece la presidenta, Claudia Sheinbaum.

La grabación fue posteada en las historias de la página de Instagram oficial del actor chileno, y en el cual se puede apreciar a la Ejecutiva Federal, frente a varios elementos del Ejército Mexicano en lo que parece ser Palacio Nacional.

¿Qué publicó Pedro Pascal sobre Claudia Sheinbaum?

Dentro de la grabación que publicó el actor Pedro Pascal en su cuenta de Instagram, se aprecia cómo se está llevando a cabo una ceremonia de honores a la bandera por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como por miembros de seguridad del país.

Es importante mencionar que el video que publicó uno de los actores principales de la serie The Last of Us, corresponde al promocional que el Gobierno de México hizo para la Beca Rita Cetina publicado por la presidenta de nuestro país, el pasado 16 de octubre de este mismo 2024.

Dentro de la grabación se aprecia de igual forma el recorrido que hizo la mandataria en la asamblea informativa de la escuela Moisés Sáenz ubicada en Papalotla, Estado de México (Edomex).

pedro pascal ha sido morenizado pic.twitter.com/7zrRGmNjlO — carlos buburrón (@CBuburron) December 3, 2024

¿Por qué Pedro Pascal publicó un video de Claudia Sheinbaum?

Si bien es cierto que hasta el momento el actor de nacionalidad chilena, Pedro Pascal , no ha dado a conocer los motivos por los cuales compartió el video de Claudia Sheinbaum, sí se ha revelado que suele compartir y apoyar movimientos de varios países de Latinoamérica.

¿Qué dijeron las redes sociales sobre la publicación de Pedro Pascal?

Vale la pena mencionar que luego de que el video publicado por Pedro Pascal se comenzara a hacer tendencia, varios usuarios comenzaron a celebrar el apoyo del actor hacía Claudia Sheinbaum mientras que otros tantos, hicieron memes al respecto.

Dentro de los comentarios, están aquellos en alusión al supuesto apoyo a la Cuarta Transformación por parte del actor.

¿Quién es Pedro Pascal?

Pedro Pascal es un actor de nacionalidad chilena y estadounidense, el cual ha sido protagonista de proyectos como The Last of Us, Narcos, The Mandalorian y recientemente Gladiador 2.

