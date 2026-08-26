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Rocha Moya es el titiritero; está detrás del poder formal, opina Manuel López San Martín

Tras la licencia de Rocha Moya, Graciela Domínguez asumió como gobernadora interina de Sinaloa hasta 2027, pero se cuestiona su cercanía con el exmandatario, señalado en EUA por vínculos con el narco.

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Por: Manuel López San Martín