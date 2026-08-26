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Rocha Moya es el titiritero; está detrás del poder formal, opina Manuel López San Martín
Tras la licencia de Rocha Moya, Graciela Domínguez asumió como gobernadora interina de Sinaloa hasta 2027, pero se cuestiona su cercanía con el exmandatario, señalado en EUA por vínculos con el narco.
Metadatos del artículo
Publicado
26/08/2026
🕐
02:00
Por:
Manuel López San Martín
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