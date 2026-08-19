No es casualidad que en el contrabando de combustible aparezca Andy López, ya está marcado por ese delito

En medio de la polémica por los viajes de Andy López Beltrán a Estados Unidos, la senadora Lilly Téllez lanzó un reto dirigido a los integrantes de Morena.

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Su propuesta fue que aquellos que respaldan al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador demuestren su apoyo de una manera bastante particular.

Téllez pidió a los morenistas romper sus visas estadounidenses como muestra de congruencia frente a las críticas que han surgido por los viajes de Andy al extranjero.

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