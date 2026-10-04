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Andy López Beltrán formaliza su registro en Morena en medio de denuncias por posibles actos anticipados de campaña

Andy López Beltrán, hijo del expresidente AMLO, se registró como aspirante a coordinar los comités de Defensa de la Cuarta Transformación y de la Soberanía Nacional en el Distrito 6 de Tabasco, paso previo a la definición de una candidatura a diputado federal para 2027.

Por: Juan Jiménez

López Beltrán anunció su registro el 1 de octubre mediante un video en redes sociales. La coordinación distrital forma parte del proceso interno de Morena para organizar sus estructuras rumbo a las elecciones federales de 2027.

Durante los últimos meses, el hijo del expresidente recorrió comunidades de Tabasco. La oposición denunció esas actividades como posibles actos anticipados de campaña; López Beltrán ha rechazado que sus recorridos tengan ese carácter.

Su registro coincide con señalamientos periodísticos sobre Jorge Amílcar Olán, empresario cercano a los hermanos López Beltrán y vinculado a presuntas irregularidades en contratos públicos.

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